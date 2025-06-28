شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماهو كوكب TWA 7b المكتشف حديثًا وما أهم المعلومات عنه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) أول صورة مباشرة لكوكب خارجي مُكتشف حديثًا.

وأعلن علماء الفلك أن ويب صوّر كوكبًا كتلته تقارب كتلة زحل يدور حول النجم القريب TWA 7 ي ويطلق على الكوكب اسم TWA 7b، وتبلغ كتلته حوالي 0.3 مرة فقط من كتلة المشتري - أي ما يُقارب كتلة زحل - مما يجعله أصغر كوكب يُرصد على الإطلاق بالتصوير المباشر.

وقد رُصدت معظم الكواكب الخارجية المعروفة، والبالغ عددها حوالي 6000 كوكب، بشكل غير مباشر.



ولرصد TWA 7b، استخدم فريق JWST جهازًا يُشبه جهاز كسوف الشمس لحجب ضوء النجم والكشف عن الكوكب الخافت.



وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Nature، استهدف فريق ويب TWA 7 لأن قرصه الغباري يُرى من الأمام تقريبًا، كاشفًا عن هياكل حلقية واضحة واستخدموا أداة MIRI التابعة لويب مع جهاز يُشبه جهاز كسوف الشمس لإخفاء وهج النجم.

بعد معالجة البيانات، ظهر مصدر نقطي خافت للأشعة تحت الحمراء على بُعد حوالي 1.5 ثانية قوسية من TWA 7 (أي ما يعادل حوالي 50 ضعف المسافة بين الأرض والشمس.



يقع هذا المصدر في فجوة في حلقة الغبار الثانية للنجم و يتطابق سطوعه ولونه مع توقعات النماذج النظرية لكوكب شاب بارد كتلته تقارب كتلة زحل ويبدو أن الجسم يحفر فجوة الحلقة تمامًا كما يفعل كوكب يدور حوله.

استبعد علماء الفلك تفسيرات أخرى (مثل نجم في الخلفية) لتأكيد أن الإشارة تُفسر على أفضل وجه بوجود كوكب.



كوكب TWA 7b

كتلة TWA 7b الشبيهة بكتلة زحل تجعله أقل كتلة بحوالي عشر مرات من أي كوكب خارجي تم التقاطه سابقًا في صورة مباشرة.

و يُظهر اكتشافه أن تلسكوب ويب يمكنه الآن تصوير عوالم أصغر بكثير من الكواكب الخارجية العملاقة التي شوهدت سابقًا.

كما يقول العلماء إن التلسكوب قد يكتشف في النهاية كواكب خفيفة تصل كتلتها إلى 10% من كتلة المشتري، مما يدفعه نحو حجم مماثل للأرض.

يُمهد هذا الاكتشاف الطريق لتصوير كواكب أرضية حقيقية في المستقبل.

ويتوقع علماء الفلك أن المراصد القادمة قد تزيد بشكل كبير عدد الكواكب بحجم الأرض التي تُرصد بالتصوير المباشر.

ويجري التخطيط لتلسكوبات الجيل القادم - على الأرض وفي الفضاء - مزودة بأجهزة تصوير تاجي أكثر قوة للبحث عن أول كواكب شبيهة بالأرض تُصوَّر مباشرةً.