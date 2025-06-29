شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نينتندو تضيف لعبة سوبر ماريو سترايكرز إلى مكتبة سويتش أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

ستتوفر لعبة سوبر ماريو سترايكرز، وهى أول لعبة من سلسلة ماريو سترايكرز، والتي صدرت لجهاز جيم كيوب عام 2005، قريبًا للعب على سويتش أونلاين.

وتُضيف نينتندو اللعبة إلى مكتبة جيم كيوب لمشتركي نينتندو سويتش أونلاين وحزمة التوسعة، على الرغم من أنها ستكون متاحة فقط على سويتش 2 ، وأعلنت الشركة عن إضافة مكتبة جيم كيوب إلى خدمة الاشتراك السنوية بقيمة 50 دولارًا أمريكيًا كترقية حصرية لجهاز سويتش 2 حتى قبل إطلاق الجهاز.

وفي لعبة سوبر ماريو سترايكرز، تلعب كرة القدم في ساحة لعب، حيث لا توجد ركلات جزاء، ويمكنك حرفيًا إيذاء خصمك للحصول على الكرة ، و يمكنك اختيار قائدك من بين شخصيات السلسلة، بما في ذلك ماريو، لويجي، بيتش، ديزي، يوشي، دونكي كونج، واريو، ووالويجي.

ويمكنك الحصول على واستخدام عناصر متنوعة مستوحاة من ماريو، مثل الموز والأصداف والفطر، لتعزيز قدراتك وإعاقة تقدم خصمك، بالإضافة إلى القائد، سيضم فريقك حارس مرمى وثلاثة "مساعدين" ، ومع ذلك، فإن القائد وحده هو القادر على تسديد ضربة تُسمى "الضربة الخارقة"، والتي تمنحك نقطتين عند توقيتها الصحيح.

وستتمكن من لعب مباريات سوبر ماريو سترايكرز بمفردك، كما ستتمكن من لعب مباريات محلية وعبر الإنترنت مع ما يصل إلى أربعة أصدقاء.

بالنسبة للمباريات المحلية، يجب أن يمتلك كل لاعب وحدة تحكم خاصة به ، وستتوفر اللعبة من مكتبة جيم كيوب في 3 يوليو، إلى جانب ألعاب جيم كيوب الكلاسيكية الأخرى مثل أسطورة زيلدا: ذا ويند ويكر، وسول كاليبر 2، وإف-زيرو جي إكس.