شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تسعى للاستحواذ على شركة PlayAI الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير صادر عن بلومبرج، بأن ميتا تجري حاليًا مفاوضات متقدمة لشراء PlayAI، وهي شركة ناشئة في بالو ألتو تشتهر بتقنية نسخ الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشمل الصفقة، التي لم تُبرم بعد، أنظمة PlayAI الخاصة وبعضًا من فريقها الهندسي، وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي ميتا الأوسع لمواكبة منافسيها مثل جوجل وOpenAI في مجالات الذكاء الاصطناعي الرئيسية، وتصف PlayAI تقنيتها بأنها "متجاوبة كالمحادثة بين شخصين".

ومن خلال دمج تقنية PlayAI الصوتية، يمكن لميتا تحسين مساعد الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، بالإضافة إلى أجهزتها التي تعمل بدون استخدام اليدين، مثل النظارات الذكية، وقد أطلقت ميتا مؤخرًا نظارات RayBan Meta في الهند، كما أطلقت نظارات ذكية جديدة بالذكاء الاصطناعي بالتعاون مع Oakley، وهي أكثر ملاءمة للملابس الرياضية، وتشير تقارير إلى أن ميتا تتعاون أيضًا مع برادا لإطلاق خط أزياء فاخر من النظارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استثمرت الشركة أيضًا 14،3 مليار دولار أمريكي في ScaleAI، وضمت مؤسسها، ألكسندر وانج، إلى قسم "الذكاء الفائق" الجديد، وتعمل Meta أيضًا على استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي بنشاط، وقد وظفت مؤخرًا ثلاثة باحثين من مكتب OpenAI في زيورخ، وخبراء من جوجل وسيسامي، وتعزز هذه التعيينات فريق الذكاء الفائق في الشركة إلى جانب وانج.

كما ضمت Meta مؤخرًا ترابيت بانسال، الذي غادر OpenAI في يونيو، بانسال، الذي كان سابقًا عضوًا في الفريق الفني في OpenAI منذ أوائل عام 2022، قدّم مساهمات بارزة في جهود التعلم التعزيزي، وكان له دورٌ أساسي في تطوير نموذج الاستدلال ChatGPT-o1 إلى جانب إيليا سوتسكيفر.

ووفقًا لموقع TechCrunch، فإن انضمامه إلى Meta يُعزز قدرة الشركة على إنشاء أنظمة استدلال ذكاء اصطناعي رائدة يُمكن أن تُنافس نموذج O3 من OpenAI وغيره من النماذج الرائدة في هذا المجال، ويُعدّ انضمامه جزءًا من اتجاه أوسع نطاقًا: فقد انضمّ العديد من باحثي OpenAI السابقين، بمن فيهم لوكاس باير وألكسندر كوليسنيكوف وشياوهوا تشاي، إلى مختبر Meta.

ويبدو أن مارك زوكربيرج كان منخرطًا بعمق في استراتيجية استقطاب المواهب هذه، حيث ورد أنه يُقدّم حزم تعويضات تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار للباحثين المتميزين - على الأقل هذا ما كشفه سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، في مقابلة بودكاست حديثة، ومع ذلك، رد المدير التقني لشركة Meta، أندرو بوسورث، مؤخرًا على تعليقات ألتمان قائلًا إن بيان الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI كان "غير صادق" وإنه "معروف بمبالغته" في الأمور.