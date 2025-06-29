شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لغة البرمجمة Swift التابعة لأبل تصل لمنصة أندرويد لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تحقق لغة برمجة Swift من أبل تقدمًا ملحوظًا في تطوير أندرويد، مع تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى ترسيخ أندرويد كمنصة مدعومة رسميًا، يمثل هذا الإعلان نقلة نوعية للشركة، التي دأبت على التركيز على تقنياتها في نظامها البيئي الخاص.

أُطلقت Swift عام 2014، وصُممت في الأصل لمنصات أبل، بما في ذلك iOS وmacOS وwatchOS وtvOS، مع مرور الوقت، أُضيف دعم ويندوز وLinux، والآن تتوسع اللغة مرة أخرى - هذه المرة لتشمل أندرويد.

وستركز مجموعة عمل أندرويد التي تم إنشاؤها حديثًا ضمن مشروع Swift على بناء ودعم أندرويد الرسمي، يشمل ذلك دمج أندرويد في توزيع Swift الرئيسي، وإزالة الحاجة إلى التحديثات غير الرسمية أو التصحيحات اللاحقة التي كانت مطلوبة سابقًا لتشغيل Swift على أجهزة أندرويد.

في الإعلان، حددت المجموعة عدة أهداف رئيسية، ينص الإعلان على أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين توافق أندرويد مع سلسلة أدوات سويفت الرسمية، وتكييف حزم سويفت الأساسية، مثل Foundation وDispatch، للعمل بفعالية أكبر ضمن أنماط تطوير أندرويد، كما ستتعاون مع مجموعة توجيه منصة سويفت لتحديد مستويات دعم المنصة.

ويشير الإعلان أيضًا إلى أنها ستطور دعمًا لتصحيح أخطاء تطبيقات سويفت على أندرويد، وتسهيل تكامل أفضل بين سويفت وحزمة تطوير البرامج جافا (Java SDK) الخاصة بأندرويد، ومن المفترض أيضًا أن تساعد حزم سويفت المجتمعية على تعزيز توافق أندرويد.

على الرغم من أن المطورين تمكنوا من تشغيل سويفت على أندرويد باستخدام أدوات خارجية مثل Scade، إلا أن هذه التجربة كانت محدودة وتفتقر إلى الدعم الرسمي، تهدف مجموعة العمل الجديدة إلى تبسيط عملية التطوير وتوفير أدوات قوية ووثائق وقدرات اختبار لضمان تجربة مطور أكثر موثوقية.

ليس الاهتمام باستخدام سويفت خارج منصات آبل أمرًا جديدًا، فقد استكشفت جوجل سابقًا دمج سويفت في نظام التشغيل التجريبي فوشيا (Fuchsia OS)، وكانت هناك تقارير أولية تشير إلى أن الشركة قد قيّمت سويفت لتطوير تطبيقات أندرويد، مع ذلك، ظلت لغة Kotlin لغة جوجل المفضلة لنظام أندرويد منذ اعتمادها رسميًا عام 2017.

يشير تشكيل مجموعة العمل هذه إلى جهد أكثر جدية لجلب Swift إلى أندرويد رسميًا، مما قد يوفر للمطورين بديلاً عن Kotlin وJava لبناء تطبيقات أندرويد، وكجزء من مشروع Swift مفتوح المصدر الأوسع، ستعمل مجموعة عمل أندرويد تحت إدارة مجتمع Swift، مع مساهمات متوقعة من مهندسي أبل ومطورين خارجيين، لا يوجد حاليًا جدول زمني لتاريخ الانتهاء من دعم أندرويد الكامل، ولكن الجهود جارية الآن.