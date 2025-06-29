شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساتيا ناديلا: الذكاء الاصطناعي يجب أن يحل مشكلات حقيقية لا أن يستهلك الطاقة بلا فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمشهد التكنولوجيا بوتيرة متسارعة، يحث ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، القطاع على إعادة النظر مليًا في القيمة الحقيقية التي يُقدمها، لا سيما بالنظر إلى الطاقة الهائلة التي تستهلكها أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفي حديثه في مدرسة Y Combinator للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، تحدى ناديلا عالم التكنولوجيا لتبرير التكلفة البيئية لتشغيل الذكاء الاصطناعي واسع النطاق، وقال: "إذا كنت ستستخدم الطاقة، فمن الأفضل أن تحصل على إذن اجتماعي لاستخدامها، لا يمكننا ببساطة استهلاك الطاقة إلا إذا كنا نُنشئ قيمة اجتماعية واقتصادية".

تأتي تعليقات ناديلا في وقت يُشاد فيه بالذكاء الاصطناعي باعتباره مستقبل الابتكار، ولكنه يُنتقد أيضًا لاحتمالية توسيعه فجوة التفاوت واستنزافه للموارد، بالنسبة لشركة مايكروسوفت، إحدى أكبر شركات بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في العالم، فإن هذا السؤال يُلامس مشاعرها بشكل خاص، يُقدّر تقريرٌ صادرٌ عن شركة Clean View Energy عام 2023 أن مايكروسوفت استهلكت حوالي 24 تيراواط/ساعة من الكهرباء العام الماضي، وهو ما يُعادل تقريبًا الاستهلاك السنوي لدولة صغيرة.

لكن يُصرّ ناديلا على أن مقياس نجاح الذكاء الاصطناعي يكمن في قدرته على تبسيط التحديات اليومية، وأوضح قائلًا: "الاختبار الحقيقي للذكاء الاصطناعي هو قدرته على المساعدة في حل المشكلات اليومية، مثل جعل الرعاية الصحية والتعليم والأعمال الورقية أسرع وأكثر كفاءة".

وقدّم ناديلا مثالًا صارخًا على نظام الرعاية الصحية الأمريكي، حيث غالبًا ما تُفاقم أوجه القصور التكاليف، قال: "إن إجراءً بسيطًا مثل الخروج من المستشفى - إذا تم باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي - يمكن أن يوفر الوقت والمال والطاقة"، مسلطًا الضوء على كيفية مساهمة الذكاء الاصطناعي في حل المشكلات البيروقراطية في المؤسسات المثقلة بالأعباء.

ومن المفارقات، أنه على الرغم من التفاؤل، فإن رؤية مايكروسوفت المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي لا تخلو من التكلفة البشرية، ففي العام الماضي وحده، سرّحت الشركة أكثر من 6000 موظف، وعزت ذلك إلى التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي والأتمتة، وفي بيان لها، وصفت مايكروسوفت عمليات التسريح بأنها جزء من "التغييرات التنظيمية اللازمة لوضع الشركة في أفضل وضع لتحقيق النجاح في سوق ديناميكي".

وبالطبع، تُعرّف هذه السوق الديناميكية بشكل متزايد بأدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات الحوسبة السحابية، وقد وضعت مايكروسوفت، إلى جانب شريكها الاستراتيجي OpenAI، الذكاء الاصطناعي في صميم تحول أعمالها، ولكن مع هذا التحول تأتي موجة من إعادة الهيكلة الداخلية - غالبًا على حساب الوظائف البشرية.

وقد لا تنتهي هذه التغييرات، إذ تشير التقارير الآن إلى أن مايكروسوفت تخطط لجولة أخرى من عمليات التسريح، وهذه المرة تستهدف قسم Xbox، يُقال إن هذه الخطوة جزء من عملية إعادة هيكلة مؤسسية أوسع نطاقًا مع اقتراب الشركة من نهاية سنتها المالية.

في حال تنفيذها، ستُمثل الجولة الرابعة من تخفيضات الوظائف الرئيسية في مايكروسوفت خلال 18 شهرًا فقط، وتتعرض الشركة لضغوط متزايدة لتحسين ربحيتها بعد استحواذها على عملاق ألعاب الفيديو Activision Blizzard مقابل 69 مليار دولار في عام 2023، وفي ظل مراقبة المساهمين عن كثب، تبدو الشركة عازمة على خفض التكاليف ومضاعفة طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي والألعاب.

بشكل عام، أثبت هذا الأمر أنه عملية موازنة - بناء المستقبل بتكنولوجيا متقدمة مع إثبات أن الاستهلاك الهائل للطاقة وانقطاعات القوى العاملة التي ينطوي عليها الأمر تستحق العناء.