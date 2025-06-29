شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتقيس هدومك عن بعد.. جوجل تطرح تطبيق Doppl لتجربة الملابس "افتراضيًا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تساءلتَ يومًا كيف سيبدو مظهرُك الذي رأيته على إنستجرام أو في متجرٍ للملابس المستعملة قبل اتخاذ هذه الخطوة؟ قد يكون لدى جوجل الحل الأمثل، فقد أطلقت تطبيقًا تجريبيًا جديدًا يُدعى Doppl، وهو غرفة قياس ملابس افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُتيح للمستخدمين تجربة الملابس باستخدام نسخة رقمية من أنفسهم، مع أن هذه ليست أول تجربة لجوجل في مجال تجربة الملابس افتراضيًا، إلا أنها تُعدّ النهج الأكثر تخصيصًا للشركة حتى الآن.



جوجل تطرح تطبيق Doppl

كانت الميزات السابقة في Google Shopping تسمح للمستخدمين بمشاهدة الملابس على مجموعة متنوعة من أشكال أجسام عارضات الأزياء، لكن Doppl يُركز على شخصيتك ووجهك وأسلوبك، مع Doppl، لم تعد التقنية تُقدم الملابس فحسب؛ بل تُصمم تجربةً مُخصصةً لكل فرد، حرفيًا.

تطبيق Doppl من جوجل: كيف يعمل؟

يعمل Doppl من جوجل بطريقة بسيطة ومُثيرة للاهتمام. للبدء، يُحمّل المستخدمون صورةً كاملةً لأجسامهم على التطبيق. ثم، باستخدام صور أو لقطات شاشة للملابس - سواءً التُقطت في متجر، أو عُثر عليها عبر الإنترنت، أو استعاروها من حساب صديق - يُمكنهم تصوّر كيف ستبدو هذه القطع على أجسامهم، إنه استخدامٌ ذكيٌّ للذكاء الاصطناعي ومعالجة الصور، ويهدف إلى تحويل فكرة غرفة القياس الافتراضية إلى شيءٍ أكثر شخصيةً ومرحةً.

وبمجرد اختيارك للزي الذي ستُجربه، يُنشئ Doppl صورةً مُصممةً تُظهر نسخةً رقميةً منك وأنت ترتديه، بل وأكثر من ذلك، يُمكن للتطبيق إنشاء مقاطع فيديو قصيرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمستخدمين برؤية الملابس وهي تتحرك، مما يُقدم معاينة أكثر واقعية من الصور الثابتة.

وللتجربة جانب اجتماعي وعملي أيضًا، يُمكنك حفظ إطلالاتك المُفضلة، وتصفح خزانة ملابسك الافتراضية، وحتى مشاركة معاينات ملابسك المُولّدة بالذكاء الاصطناعي مع أصدقائك أو على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها ليست مجرد طريقة مُمتعة لاستكشاف أسلوبك الشخصي، بل قد تكون أداة مُفيدة عند حيرة الاختيار بين الخيارات أو التسوق عبر الإنترنت دون القدرة على تجربة الملابس.

جوجل دوبل: التوفر

التطبيق مُتاح الآن على نظامي iOS وAndroid ومع ذلك، سيُضطر الجمهور الهندي إلى الانتظار لفترة أطول قليلاً، حيث تم إطلاق التطبيق في الولايات المتحدة فقط. وماذا بعد؟ لا توجد أي معلومات حتى الآن حول متى أو ما إذا كان دوبل سيتوسع خارج الولايات المتحدة، ولكن نظرًا للاهتمام المُتزايد بالأزياء الافتراضية والمحتوى المُولّد بالذكاء الاصطناعي، يُمكن لهذه التجربة أن تُشكل مستقبل كيفية تجربة الملابس - والتفكير فيها.

تقول جوجل إن تطبيق Doppl يعتمد على أحدث التطورات في تقنيات التسوق الافتراضي، ويمثل جهدًا لجعل استكشاف الموضة أكثر تفاعلية وسهولة، وكجزء من مبادرة مختبرات جوجل، لا يزال التطبيق قيد التطوير. تُقر الشركة بأن النتائج قد لا تكون دقيقة دائمًا - فقد يكون القياس والتفاصيل غير دقيقة - لكنها تعتبره خطوة أولى مثيرة في دمج الموضة والذكاء الاصطناعي بطريقة أكثر شمولية.