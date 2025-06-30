شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تواصل استقطاب باحثي OpenAI وسط سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل اشتداد المنافسة في ميدان الذكاء الاصطناعي، تواصل شركة ميتا (Meta) استقطاب المواهب من داخل شركة OpenAI، حيث كشفت تقارير إعلامية جديدة عن انضمام أربعة باحثين إضافيين من OpenAI إلى فريق ميتا، ضمن موجة توظيف لافتة أثارت الكثير من الجدل في أوساط التكنولوجيا.

بحسب تقرير نشره موقع The Information، فإن الباحثين الأربعة الجدد الذين التحقوا بميتا هم: شينغجيا زاو (Shengjia Zhao)، جياهوي يو (Jiahui Yu)، شوتشاو بي (Shuchao Bi)، وهونغيو رين (Hongyu Ren)، لينضموا إلى الباحث المعروف تراپيت بانسال (Trapit Bansal) الذي كانت صحيفة وول ستريت جورنال وTechCrunch قد أكدت انضمامه هو الآخر قبل أيام قليلة.

خلفية التوظيف: أداء Llama 4 دون التوقعات

هذه الموجة من التوظيف تأتي بعد إطلاق ميتا لنماذج الذكاء الاصطناعي Llama 4 في أبريل الماضي، والتي قيل إنها لم تحقق الأداء المرجو من قِبل المدير التنفيذي مارك زوكربيرغ، لا سيما بعد الانتقادات التي وُجّهت لاستخدام ميتا لإحدى نسخ النموذج في اختبارات تقييم الأداء الشائعة.

وتحاول ميتا فيما يبدو تعزيز فريقها البحثي لمجاراة التقدم الذي تحققه شركات مثل OpenAI، خصوصًا في مجالات النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) والتطبيقات المتقدمة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

حرب تصريحات بين الشركتين

ولم تمر هذه التحركات دون رد من OpenAI، إذ قال المدير التنفيذي للشركة سام ألتمان مؤخرًا إن ميتا عرضت “مكافآت توقيع تصل إلى 100 مليون دولار” لجذب الكفاءات من OpenAI، مؤكدًا في الوقت نفسه أن “أفضل الباحثين لدينا لم يغادروا حتى الآن.”

لكن في المقابل، حاولت ميتا تخفيف وطأة التصريحات، حيث قال كبير مسؤولي التكنولوجيا بالشركة أندرو بوسورث لموظفيه إن عروض الرواتب قد تكون مغرية في ظاهرها، لكن “شروطها أكثر تعقيدًا من مجرد مكافأة توقيع ضخمة.”

سباق على العقول في وادي السيليكون

تمثل هذه التطورات فصلًا جديدًا من سباق المواهب التقنية الذي تشهده شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث أصبحت العقول البحثية المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي هي المورد الأكثر ندرة وطلبًا.

ومع ازدياد تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، من البحث إلى الإنتاج إلى الأمن، بات استقطاب الباحثين والخبراء هو الرهان الأهم للريادة المستقبلية.

ميتا، التي استثمرت بشكل كبير في مشاريع الذكاء الاصطناعي المفتوح، تحاول الآن تعزيز موقعها أمام منافسين بارزين مثل OpenAI، ما يُنذر بمزيد من التصعيد في سوق التوظيف التقني خلال الفترة القادمة.