شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعديل صغير فى Gmail على أندرويد يجعل التعامل مع البريد الإلكتروني أسهل والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تتلقى الكثير من تنبيهات البريد الإلكتروني يوميًا، فقد تصبح إدارتها على نظام أندرويد أسهل قليلًا قريبًا، قإن جوجل تختبر تحديثًا صغيرًا لتطبيق Gmail على نظام أندرويد يضيف زرًا جديدًا "وضع علامة كمقروءة" مباشرةً في الإشعارات، إنها ميزة بسيطة، لكنها قد تُحدث فرقًا كبيرًا في سرعة تعامل المستخدمين مع الرسائل الواردة.

اكتشف مستخدم من X هذا الزر الجديد لأول مرة بعد تواصله مباشرةً مع Android Authority، حيث قال هذا المستخدم إنه رآه يظهر في حساب واحد فقط من حسابات Gmail الخاصة به، وأكد أنه يستخدم أحدث إصدار من Gmail لنظام أندرويد، الإصدار 2025.06.15.

مع ذلك، لم يرَ مستخدمون آخرون يستخدمون نفس الإصدار هذه الميزة بعد، هذا يشير إلى أن جوجل ربما تُطلقها ببطء أو تُختبرها مع عدد قليل من المستخدمين.

كما نشر مستخدم آخر، يُدعى Gilroy، على X أن الميزة متوفرة لديه، لكنه لم يُشارك لقطة شاشة أو إصدار تطبيقه.

تدعم هذه التقارير المحدودة فكرة أن هذا على الأرجح اختبار A/B، وغالبًا ما تُطلق جوجل الميزات بهذه الطريقة لمعرفة ردود فعل المستخدمين قبل اتخاذ قرار بإصدارها على نطاق أوسع.

حاليًا، لا يوفر تطبيق Gmail على نظام Android سوى خيارات الرد والأرشفة أو الحذف (وهي وظيفة قابلة للتخصيص داخل التطبيق).

ومع ذلك، إذا أصبحت ميزة "وضع علامة كمقروءة" متاحة على نطاق واسع، فسيجعل ذلك تطبيق Gmail على نظام Android متوافقًا مع تطبيق Gmail على نظام iOS وتطبيقات البريد الإلكتروني الأخرى التي تتضمن خيارات مماثلة.

بالنسبة لمستخدمي Android، كان عدم وجود خيار "وضع علامة كمقروءة" السريع يعني ضرورة فتح التطبيق أو تفعيل خاصية التمرير السريع في إعدادات البريد الوارد.

تُعد إمكانية وضع علامة كمقروءة دون فتح التطبيق مفيدة بشكل خاص لمسح الرسائل الأقل أهمية، ويمكنك غالبًا تحديد ما إذا كان البريد الإلكتروني يستحق الفتح بمجرد قراءة الموضوع ومعاينة النص في الإشعار.

ستساعد هذه الميزة المستخدمين على إدارة بريدهم الوارد بسرعة دون تعطيل تدفق الرسائل.