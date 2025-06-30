شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Runway تقتحم صناعة الألعاب بأدوات ذكاء اصطناعي تفاعلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة Runway، المتخصصة في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، للدخول إلى عالم صناعة ألعاب الفيديو عبر منصتها الجديدة "Game Worlds"، التي من المنتظر إطلاقها الأسبوع المقبل، وفقًا لتقرير نشره موقع "ذا فيرج".

وتتيح "Game Worlds" للمستخدمين إنشاء ألعاب تفاعلية قائمة على النصوص والصور المُولّدة بالذكاء الاصطناعي، وهي خطوة أولى نحو طموح أكبر يسعى إليه المدير التنفيذي للشركة كريستوبال فالينزويلا، الذي صرّح أن “ألعاب الفيديو المُولّدة بالذكاء الاصطناعي قادمة في وقت لاحق من هذا العام”، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى لإبرام شراكات مع شركات ألعاب للاستفادة من أدوات Runway، مقابل الحصول على قواعد بيانات خاصة بالألعاب لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورغم بساطة التصميمات التي تقدمها المنصة حاليًا، إلا أن Runway تراهن على مستقبل واعد لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الألعاب، على غرار ما حققته سابقًا في قطاعات السينما والتلفزيون.

فقد تعاونت الشركة مؤخرًا مع شبكة AMC لإنتاج مواد دعائية وتسريع عمليات “ما قبل التصوير”، كما أبرمت شراكة سابقة مع شركة Lionsgate لتوفير تقنياتها في مراحل الإنتاج المختلفة.

لكن مساعي Runway لا تخلو من الجدل؛ إذ تواجه الشركة انتقادات حادة بسبب تقارير تفيد باستخدامها محتوى من يوتيوب وأفلام مقرصنة في تدريب نماذجها، وهو ما يُعد انتهاكًا لشروط المنصات. كما يواجه قطاع الألعاب بشكل عام انتقادات واسعة من مطورين وفنانين، خاصة بعد لجوء بعض الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات وشخصيات تعتمد على أداء ممثلين حقيقيين، وهو ما دفع نقابة SAG-AFTRA إلى تهديد بالإضراب احتجاجًا على استغلال الأعضاء دون إذن.

ورغم هذه التحديات، تسعى Runway إلى تكرار نجاحها في صناعة الترفيه داخل بيئة الألعاب، حيث لم تكن أول من وظّف الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، إذ سبق وأن طورت Ubisoft أداة “Ghostwriter” لإنشاء حوارات للألعاب باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومع اقتراب إطلاق "Game Worlds"، تترقب الصناعة ما إذا كانت Runway قادرة على تقديم تحول حقيقي في طريقة تطوير الألعاب التفاعلية، أم أنها ستواجه مقاومة مشابهة لما شهدته في مجالات أخرى.