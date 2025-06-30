شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Photos يحصل على تحديث يغير طريقة تحرير صور HDR والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت جوجل تحديثًا جديدًا لتطبيق الصور يُحسّن كيفية تحرير صور HDR وSDR، ويهدف التحديث إلى مساعدة المستخدمين على الحفاظ على تفاصيل صورهم الأصلية، خاصةً عند تحرير الصور الملتقطة بنطاق ديناميكي عالٍ.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تحتفظ الصور الملتقطة بتقنية HDR الآن بنطاقها الديناميكي الكامل وبيانات HDR الوصفية، حتى بعد استخدام أدوات التحرير مثل Photo Unblur وMagic Eraser وPortrait Light.

هذا يعني أن التباين والسطوع في الصورة سيظلان دقيقين بعد التحرير، وهو ما لم يكن الحال دائمًا في السابق، كما تُضيف جوجل أداة جديدة تُسمى "Ultra HDR" تُتيح للمستخدمين التحكم في مدى سطوع الصورة.

في الوقت نفسه، تمت إعادة تسمية شريط تمرير "HDR" السابق إلى "Tone"، مما يُوضح دوره في ضبط التباين والتعريض الضوئي بشكل أفضل، ومن شأن هذه التغييرات أن تُسهّل عملية التحرير للمستخدمين الذين يرغبون في تحسين صورهم.

كما أنه من أبرز التغييرات إمكانية تحسين صور SDR (النطاق الديناميكي القياسي) لتبدو أشبه بتقنية HDR، تستخدم هذه الميزة التعلم الآلي لتعزيز الإضاءة، وتعميق التباين، وتحسين الوضوح العام للصور القديمة أو تلك التي لم تُلتقط أصلاً بتقنية HDR، ورغم أنها لا تُحوّلها إلى ملفات HDR حقيقية، إلا أن النتيجة مُصممة لتبدو أكثر حيوية على الشاشات المتوافقة.

عند مقارنة هذه الميزة بتطبيق الصور على نظام iOS، يُتيح نهج جوجل تحكمًا يدويًا أكبر، أما على أجهزة iPhone، فتتم معالجة HDR تلقائيًا باستخدام أدوات تحرير محدودة.

وتحتفظ أبل ببيانات HDR الوصفية، لكنها لا تسمح للمستخدمين بتحويل SDR إلى HDR أو تعديل مظهر صور HDR بنفس الدرجة، وبهذا المعنى، يمنح تحديث جوجل المستخدمين مرونة أكبر في كيفية ظهور صورهم.

تتبع هذه التحسينات توجهًا أوسع لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور على الهواتف المحمولة، وخاصةً على أجهزة Pixel.

وبينما تهدف بعض الميزات، مثل Magic Editor، إلى إجراء تغييرات كبيرة على الصورة، فإن تحديث HDR هذا يُركز بشكل أكبر على الحفاظ على ثبات جودة الصورة بعد إجراء تعديلات طفيفة.