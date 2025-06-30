شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل فريق من 3.. الصين تنظم أول بطولة كرة قدم للروبوتات البشرية "فيديو وصور" والان مع تفاصيل الخبر

تنافست 4 فرق من الروبوتات البشرية ذاتية التشغيل فى المرحلة النهائية من بطولة كرة القدم الروبوتية "روبو ليغ" فى بكين، وفاز فريق الروبوتات البشرية ذاتية التشغيل من شركة THU Robotics التابعة لجامعة تسينغهوا على فريق "ماونتن سى" التابع لجامعة الزراعة الصينية بنتيجة 5:3، ليفوز بالبطولة مساء السبت.

فبطولة كرة القدم الروبوتية "روبو ليغ"، التى أقيمت فى منطقة ييتشوانغ للتنمية، تعتبر بمثابة مقدمة لألعاب الروبوتات البشرية العالمية القادمة، والمقرر إقامتها فى بكين، وأكد المنظمون أن الميزة الفريدة للمسابقة هى أن الروبوتات البشرية لعبت اللعبة دون أى تدخل أو إشراف بشرى، كان لدى كل فريق 3 روبوتات بشرية لعبت اللعبة فى وضع مستقل تماما، بالاعتماد على أجهزة الاستشعار والذكاء الاصطناعى، وفقا لما ذكره موقع cybernewscentre.

وتُعتبر بطولة كرة القدم الروبوتية "روبو ليغ" أول بطولة مستقلة تماما تُقام فى الصين، وفقا لتقرير نشرته صحيفة جلوبال تايمز، وشارك كل فريق بثلاثة لاعبين بالإضافة إلى لاعب بديل، وقُسمت المباراة إلى شوطين مدة كل منهما 10 دقائق واستراحة لمدة 5 دقائق.



أثناء احدى مباريات الروبوت

خلال المباراة، سارت الروبوتات (مع اهتزاز طفيف)، وركضت، وركلت، وطاردت الكرة، واتخذت قرارات سريعة - كل ذلك دون تدخل بشرى، وبفضل الكاميرات البصرية وأجهزة الاستشعار، تمكنت الروبوتات من رصد الكرة على بُعد يصل إلى 20 مترا بدقة تزيد عن 90%، وحددت عناصر اللعب مثل خطوط الملعب، والأهداف، وزملاء الفريق، والخصوم، وفقا لتقرير سابق نشرته صحيفة نيويورك بوست.

صرح دو جينغ، المدير التنفيذى للجنة المنظمة للبطولة ونائب المدير العام لمجموعة شانغيتشينغ للتكنولوجيا والثقافة (بكين)، لصحيفة جلوبال تايمز: "هذه أول مباراة كرة قدم روبوتية ذاتية التشغيل بالكامل فى الصين، إنها تُمثل مزيجا من الابتكار التكنولوجى والتطبيقات الصناعية"، وأضاف أن الحدث يُمثل فرصة مهمة لإدخال الروبوتات إلى الحياة العامة وفى سيناريوهات العالم الحقيقى.

وفقا لتقرير صحيفة جلوبال تايمز، واجهت الروبوتات الشبيهة بالبشر المشاركة فى المباريات بعض القيود، مثل القدرة الديناميكية على تجنب العوائق، وقد أدى ذلك إلى تغيير القواعد من قبل المنظمين، مما سمح لبعض الاصطدامات غير المتعمدة بالبقاء دون عقاب.



عمال يحملون روبوت

صرح أحد المشاركين فى تنظيم الحدث لصحيفة جلوبال تايمز بأنهم يخططون لزيادة عدد الرياضات التى تمارسها الروبوتات الشبيهة بالبشر من خلال إدخال المزيد من هذه الملكية الفكرية فى المستقبل، وأضاف أن مستوى كرة القدم فى هذه المسابقة كان مشابها للعبة التى يلعبها الأطفال فى سن الخامسة أو السادسة، ومع ذلك، أعرب عن أمله فى أن يتحسن المستوى تدريجيا مع مرور الوقت وتطور التكنولوجيا.

فى الماضى، نظمت الصين أول سباق طويل المسافة فى العالم بين البشر والروبوتات الشبيهة بالبشر، فى هذه المسابقة، أصبح تيانجونج ألترا أسرع روبوت بإكماله سباق التحمل لمسافة 21 كيلومترا فى ساعتين و40 دقيقة، وكان هذا أبطأ بكثير من منافسه البشرى، حيث أكمل أسرع رجل السباق فى ساعة ودقيقتين فقط.

استُبعدت الروبوتات ذات العجلات من المسابقة، مما استلزم قدرة أى مشارك على المشى أو الجرى بشكل مشابه للبشر، وفى المستقبل القريب، ستستضيف بكين دورة الألعاب الرياضية العالمية للروبوتات البشرية لعام 2025، فى الفترة من 15 إلى 17 أغسطس، حيث ستُعرض أكثر الروبوتات البشرية تطورا فى العالم فى سلسلة من التحديات الرياضية والواقعية.

ستكون هذه ثانى أكبر فعالية رياضية بشرية فى العاصمة بعد نصف الماراثون. ستضم الألعاب 11 فعالية رياضية بشرية مستوحاة من المسابقات البشرية التقليدية، بما فى ذلك ألعاب القوى، والجمباز، وكرة القدم، والرقص المتزامن.