تكنولوجيا: تسريب يكشف سماعة Nothing Headphone 1 ببطارية تدوم 80 ساعة وصوت محيطي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nothing عن موعد إطلاق أول سماعة رأس فوق الأذن لها، Nothing Headphone 1، والمقرر الكشف عنها رسميًا في 1 يوليو. وقبيل الإعلان الرسمي، ظهرت تسريبات تكشف عن التصميم والمواصفات التقنية بالكامل.

كشفت الصور المسربة، سواء من وكالات الترخيص أو من الواقع، عن تصميم غير تقليدي كعادة منتجات Nothing، لكنه من الداخل لا يقدم اختلافًا كبيرًا عن المنافسين.

تأتي السماعة بمشغلات صوت ديناميكية بحجم 40 مم مع أغشية مطلية بالنيكل، وضبط صوتي من شركة KEF البريطانية المتخصصة في الصوتيات. كما تدعم السماعة ميزات مثل تحسين الجهير التكيفي، الصوت المحيطي، وتعديل صوتي عبر 8 نطاقات EQ.

تشمل المواصفات الأخرى ميزة عزل الضوضاء النشط (ANC) حتى 42 ديسيبل، ووضع الشفافية لسماع الأصوات المحيطة، بالإضافة إلى دعم تقنيات AAC وSBC وLDAC.

تدعم السماعة أيضًا الصوت المحيطي، واكتشاف الارتداء، والاتصال بجهازين في الوقت نفسه، إلى جانب Google Fast Pair وMicrosoft Swift Pair للاتصال السريع بأجهزة أندرويد وويندوز.

تعمل السماعة عبر بلوتوث 5.3 وتقدم وضع تأخير منخفض مفيد للألعاب، كما تتيح إنشاء ملف صوتي شخصي وتتبع موقعها عبر خدمة Google Find My Device.

البطارية بسعة 1040 مللي أمبير وتوفر حتى 80 ساعة من الاستماع عند إيقاف ANC وتشغيل AAC. أما عند تفعيل ANC، فتنخفض المدة إلى 35 ساعة، وتصل إلى 54 ساعة باستخدام LDAC دون ANC، و30 ساعة عند تفعيله. كما توفر 5 دقائق شحن سريع ما يصل إلى 5 ساعات من الاستخدام (مع إيقاف ANC).

يُنتظر أن تتوفر Nothing Headphone 1 بثلاثة ألوان، وأن تُطرح في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. وتأتي بأبعاد 173.85 × 78 × 189.25 مم، ووزن 329 جرامًا، مع حقيبة مرفقة بأبعاد 230 × 220 × 52 مم ووزن 264 جرامًا.

وستدعم السماعة تطبيق Nothing X، بينما يمكن لمستخدمي هواتف Nothing التحكم بها من إعدادات الهاتف مباشرة.

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