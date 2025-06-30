شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زفاف جيف بيزوس مؤسس أمازون.. حقائق وأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا مؤسس أمازون، جيف بيزوس، والصحفية لورين سانشيز، عشرات الشخصيات البارزة من عالم السينما والتمويل والترفيه إلى البندقية هذا الأسبوع لحضور حفل زفاف استمر ثلاثة أيام، وفيما يلي بعض الحقائق والأرقام حول ما أُطلق عليه "حفل زفاف القرن"

حقائق سريعة عن جيف بيزوس

الاسم الكامل: جيفري بريستون بيزوس

الوالدان: جاكي بيزوس، تيد جورجنسن، ميغيل بيزوس (الأب بالتبني)

الأشقاء: الأخ مارك بيزوس والأخت كريستينا بيزوس

تاريخ الميلاد: 12 يناير 1964

مكان الميلاد: ألباكركي، نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية

صافي الثروة: 237 مليار دولار أمريكي

الشريك الحالي: لورين سانشيز

الزوجة السابقة: ماكنزي سكوت

مالك: أمازون، بلو أوريجين، صحيفة واشنطن بوست، هول فودز، أوديبل، IMDb، زابوس، مترو غولدوين ماير (MGM)، تويتش، زوكس، رينغ، أليكسا وإيفونا سوفتوير، كيفا سيستمز، وان ميديكال، (وغيرها).

الزوجة السابقة

ماكينزي سكوت فاعلة خير وروائية أمريكية، تزوجت من جيف لأكثر من 25 عامًا، ولهما أربعة أطفال، عندما انفصلا في أوائل عام 2019، أكد الطرفان أنهما لا يزالان صديقين حميمين وسيواصلان رعاية أطفالهما معًا.

تم الانتهاء من طلاقهما في يوليو 2019 بتسوية بقيمة 38 مليار دولار، مما جعلها واحدة من أغنى أغنياء العالم، وقّعت لاحقًا على مبادرة تعهد العطاء (التي قرر جيف باستمرار عدم توقيعها أيضًا)، ووافقت على التبرع بنصف ثروتها للمحتاجين، حتى الآن، تبرعت ماكينزي بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي لقضايا مختلفة، ونجحت بالفعل في زيادة صافي ثروتها الإجمالية.

الأطفال

لطالما حرص بيزوس على حق أطفاله في الخصوصية قدر الإمكان، ولهذا السبب، لا تعرف وسائل الإعلام سوى اسم وعمر ابنه الأكبر - بريستون بيزوس (المولود عام 2000)، أما أطفاله الثلاثة الآخرون (ولدان آخران وابنة بالتبني) فلا يُعرف عنهم شيء، سواء أسماء أو تواريخ ميلاد.

نعلم أن اسم ابنه الأكبر، بريستون، قد ورثه عن جده الأكبر، لويد بريستون جيز، وعندما كان أطفال بيزوس أصغر سنًا بكثير، كانت زوجته مسئولة عن رعايتهم بشكل كامل، بينما كان هو يركز على بناء أمازون، ورغم انفصال سكوت وبيزوس، إلا أنهما يواصلان رعاية أطفالهما معًا.

تكلفة الزفاف

كشفت تقارير إعلامية أن تكلفة حفل زفاف جيف بيزوس، والذي سيضم ما بين 200 و250 ضيفًا تتراوح بين 40 و48 مليون يورو (47 و56 مليون دولار)، وفقًا لما صرح به لوكا زايا، رئيس منطقة فينيتو، التي تضم البندقية، للصحفيين مؤخرا، وقد أعلنت وزارة السياحة الإيطالية يوم الجمعة أنها أجرت دراسة تُقدر الأثر الاقتصادي الإجمالي للزفاف بـ 957 مليون يورو (1.12 مليار دولار)، بما في ذلك 896 مليون يورو من "الظهور الإعلامي".

أما الباقي فسيأتي من الإنفاق المباشر أو غير المباشر المتعلق بالحدث، مثل 28.4 مليون يورو (33.33 مليون دولار) لنفقات الفندق والموقع، و17.6 مليون يورو (20.66 مليون دولار) لنفقات النقل والخدمات الأخرى.

من هم المشاهير الذين سيحضرون حفل زفاف بيزوس؟

كانت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، وصهره جاريد كوشنر من بين أوائل الضيوف الذين وصلوا إلى البندقية يوم الثلاثاء، وانضم إليهما العشرات من المشاهير، بمن فيهم بيل جيتس، وأورلاندو بلوم، وتوم برادي، ملكة الأردن، وأوبرا وينفري، وكريس جينر، وكيم وكلوي كارداشيان، بالإضافة إلى دومينيكو دولتشي من دولتشي آند غابانا.

أين يقيم ضيوف الزفاف في البندقية؟

تم حجز خمسة من أفخم فنادق المدينة، بما في ذلك فندق سيبرياني في جزيرة جوديكا، وفندق سانت ريجيس بالقرب من ساحة سان ماركو. أقام بيزوس وسانشيز في فندق أمان، حيث تبلغ تكلفة الغرف المطلة على القناة الكبرى 4000 يورو على الأقل في الليلة، استضاف الفندق نفسه الممثل الأمريكي جورج كلوني في حفل زفافه عام 2014 على محامية حقوق الإنسان أمل علم الدين.

تكلفة خاتم خطوبة لورين سانشيز

وفقًا لمجلة بيبول، يُقدر وزن حجر الماس المذهل الذي ارتدته سانشيز بحوالي 30 قيراطًا، ومن المرجح أن يصل سعره إلى 5 ملايين دولار، وقد استعرضت سانشيز الخاتم في مناسبات عديدة، منها حفل توزيع جوائز أساطير الطيران الحية، ويقدر موقع "ذا نوت"، المتخصص في تخطيط حفلات الزفاف، متوسط ​​تكلفة خاتم الزواج في الولايات المتحدة بـ 5200 دولار.