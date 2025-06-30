شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبلوكس.. تاريخ كبير من الاستغلال الجنسي للأطفال وتغليب الربح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر تتداخل فيه الترفيهات الرقمية مع حياة الأطفال اليومية، تتحول المنصات الإلكترونية من مجرد أدوات للعب والتعلم إلى بيئات محفوفة بالمخاطر، وفي تقرير بحثي صادم، وُصفت منصة الألعاب الشهيرة "روبلوكس" بأنها "جحيمٌ للاستغلال الجنسي للأطفال"، مما دفع منظمات حقوقية ونواباً ومشرعين إلى دق ناقوس الخطر والمطالبة بإصلاحات جذرية تضمن سلامة الصغار.



وبينما تواصل روبلوكس الترويج لنفسها كمساحة آمنة للإبداع والتواصل، يكشف التقرير – مدعومًا بتحقيقات استقصائية وشهادات ضحايا ودعاوى قضائية – عن واقع قاتم تتغاضى فيه الشركة عن ممارسات استغلالية خطيرة لصالح النمو والربح.

فهل يمكن أن تظل سلامة الأطفال على الهامش في سباق وادي السيليكون نحو التوسع والهيمنة الرقمية؟ هذا التقرير يُسلّط الضوء على تفاصيل الأزمة المتفاقمة، ويطرح تساؤلات عميقة حول حدود المسؤولية في عالم الألعاب الرقمية.

تغليب الربح نشرت شركة Hindenburg Research، المتخصصة في البيع على المكشوف، مؤخرًا بحثًا جديدًا يؤكد مجددًا أن روبلوكس، منصة الألعاب التي تضم 79 مليون مستخدم نشط يوميًا - أكثر من نصفهم دون سن 13 عامًا - مصممة لتغليب الربح على سلامة الأطفال، مع "ميزات على وسائل التواصل الاجتماعي تسمح للمتحرشين بالأطفال باستهداف مئات الأطفال بكفاءة".

روبلوكس، التي تتيح للأطفال إنشاء الألعاب ولعبها عبر الإنترنت، هي أكبر منطقة ترفيهية للأطفال في العالم. ما يقرب من نصف مستخدمي روبلوكس هم من سن 12 عامًا أو أقل، وقاعدة اللاعبين الأساسية تتراوح بين 9 و15 عامًا. توفر المنصة ملايين الألعاب وتتيح للاعبين التواصل مع بعضهم البعض، بما في ذلك في غرف الدردشة، وفقًا لشركة روبلوكس، تُعالج الشركة أكثر من 50,000 رسالة دردشة كل ثانية.

ردًا على أحدث تقرير صادر عن هيندنبورج للأبحاث، دعت رئيسة منظمة 5Rights، البارونة بيبان كيدرون، الجهات التنظيمية إلى "تحسين إجراءاتها بشكل ملحوظ" في تطبيق اللوائح، بما في ذلك قانون التصميم المناسب للعمر في المملكة المتحدة وقانون السلامة على الإنترنت، بالإضافة إلى قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، لضمان تضمين منصات التكنولوجيا تدابير أمان مُدمجة.

وقدذكر تقرير هيندنبورج: "وجدنا أن روبلوكس عبارة عن جحيمٍ للاستغلال الجنسي للأطفال، مليء بالمستخدمين الذين يحاولون استمالة صورنا الرمزية، ومجموعات تتاجر علنًا بمواد إباحية للأطفال، وألعاب جنسية متاحة على نطاق واسع، ومحتوى عنيف، وخطاب مسيء للغاية - وكلها متاحة للأطفال الصغار".

وخلصت أبحاث هيندنبورج إلى أن روبلوكس قد اعتمدت نهج وادي السيليكون المتمثل في "النمو بأي ثمن"، سواء من خلال تضليل المستثمرين أو الكذب عليهم بشأن مقاييسها الرئيسية، أو من خلال "فتح منصتها أمام مفترسين خطرين ومحتوى غير مشروع غير مناسب للأطفال"، كما أضافت، وتهدف روبلوكس إلى الوصول إلى مليار مستخدم يوميًا، أي أكثر من عشرة أضعاف العدد الحالي.

ويأتي تقرير هيندنبورج في أعقاب تحقيق معمق أجرته بلومبرغ بيزنس ويك في يوليو بعنوان "مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال في روبلوكس"، وأفاد تحقيق بلومبيرغ أنه منذ عام 2018، في الولايات المتحدة وحدها، أُلقي القبض على ما لا يقل عن عشرين شخصًا بتهمة اختطاف أو إساءة معاملة ضحايا التقوا بهم أو استدرجوهم عبر روبلوكس.

وقالت إحدى المشرفات اللواتي قابلتهن بلومبيرغ إن فريقها يتلقى مئات البلاغات المتصاعدة المتعلقة بسلامة الأطفال يوميًا، ويقول موظفو الثقة والسلامة الحاليون والسابقون إن نمو عدد المستخدمين في روبلوكس له الأولوية على سلامة الأطفال، مع تجاهل مقترحات تعزيز إعدادات السلامة بما يتماشى مع قوانين السلامة على الإنترنت.

وقد صادقت شركة روبلوكس على قانون التصميم المناسب للعمر، وجاء في بيان توكيلها لعام 2024 وتقريرها السنوي لعام 2023:

"تفخر روبلوكس بكونها من أوائل الشركات التي أعلنت دعمها العلني لقانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا ("CA AADC")، وذلك بعد تشريع مماثل صدر في المملكة المتحدة عام 2021، ويُلزم قانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا الشركات التي تُقدم خدمات أو منتجات أو ميزات عبر الإنترنت للأطفال بتضمين بروتوكولات سلامة وخصوصية مُحددة في تصميم ميزات المنتج. يُقرّ القانون بالاحتياجات المُختلفة للأطفال في مختلف الفئات العمرية، وينص على ضرورة مراعاة الشركات لهذه الاختلافات عند تصميم أي منتج أو ميزة. في حين تم تعليق تطبيق قانون التصميم المناسب للعمر في كاليفورنيا، تُواصل روبلوكس الدعوة إلى أن تحذو الولايات القضائية الأخرى حذو كاليفورنيا وتعتمد تشريعات مُماثلة تهدف إلى توفير السلامة للأطفال من خلال التصميم القائم على المبادئ."

الاستغلال الجنسي للأطفال فيما يتزايد عدد العائلات التي ترفع دعاوى قضائية ضد روبلوكس بعد اكتشاف تعرض أطفالها للتحرش أو الاستغلال أو لمحتوى صريح عبر المنصة، حيث كانت روبلوكس، في السابق، تُروّج كمساحة آمنة للأطفال للعب والإبداع، لكنها الآن محور نقاش قانوني على الصعيد الوطني، وتزعم العديد من القضايا البارزة - بما في ذلك دعوى قضائية اتحادية ضد روبلوكس في تكساس ودعوى جماعية جارية ضد روبلوكس - أن الشركة فشلت في حماية القاصرين من المخاطر المتوقعة.

تزعم هذه الدعاوى القضائية أن روبلوكس غضت الطرف عن المتحرشين والألعاب غير الآمنة وممارسات الربح الخادعة التي استهدفت الأطفال، وقد تم التواصل مع العديد من الضحايا عبر محادثات داخل اللعبة، ثم أُجبروا لاحقًا على إجراء محادثات خاصة على تطبيقات خارجية مثل ديسكورد وسناب شات، ويتساءل الآباء الذين كانوا يعتقدون أن أطفالهم آمنون على الإنترنت الآن عن كيفية مقاضاة روبلوكس بسبب الضرر الدائم الذي لحق بأطفالهم.

هذه الدعوى القضائية ليست مجرد موجة من الدعاوى الفردية، بل هي جهد منسق لمحاسبة روبلوكس على تمكينها استغلال الأطفال وتضليل الجمهور بشأن سلامة المنصة. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الانضمام إلى دعوى جماعية ضد روبلوكس، أو فهم أحدث قضايا روبلوكس القضائية، أو تعلم كيفية مقاضاتها، تقدم هذه الصفحة نظرة عامة مفصلة على الوضع القانوني الحالي.

دعاوى روبلوكس تتمحور دعاوى روبلوكس حول قضية جوهرية واحدة: تعرّض الأطفال للأذى على منصة تُسوّق نفسها على أنها مساحة آمنة وإبداعية للمستخدمين الصغار، تكشف هذه الدعاوى القضائية أن شركة روبلوكس سمحت، على ما يُزعم، بوجود مجموعة من المخاطر الجسيمة على منصتها، رغم امتلاكها الموارد والوعي اللازمين لمنعها في جوهرها، مكّنت الشركة المُفترسين من الوصول إلى القاصرين عبر منصتها، وفشلت في تطبيق ضمانات فعّالة، واستغلّت المحتوى والميزات التي تُتيح الاستغلال الجنسي.

تشمل هذه المخاطر المقامرة غير القانونية، واستغلال الأطفال، والاستمالة الجنسية، والتلاعب المالي، والتعرّض لمحتوى عنيف أو جنسي صريح. في العديد من الشكاوى، تصف العائلات كيف استُدرج الأطفال إلى ألعاب أو محادثات خاصة بدت بريئة ظاهريًا، لكنها سرعان ما تحولت إلى أمر خطير، تم تعريف البعض بالمقامرة باستخدام روبوكس، عملة روبلوكس داخل اللعبة، على مواقع ويب تابعة لجهات خارجية لم تكن لتوجد لولا البنية التحتية الأساسية لروبلوكس. تم إعداد آخرين من قبل مُستغلين استخدموا ميزات الدردشة والصور الرمزية للمنصة لبناء الثقة، ثم انتقلوا إلى تطبيقات أخرى مثل ديسكورد أو سناب شات لتصعيد الإساءة.

لا تزعم الدعاوى القضائية أن روبلوكس نفسها أنشأت مواقع المقامرة هذه أو ارتكبت شخصيًا أفعال إساءة. بدلًا من ذلك، تُركز الادعاءات القانونية على دور شركة روبلوكس في تمكين هذه الأضرار من خلال عدم تطبيق معايير السلامة، أو مراقبة المحتوى، أو تحذير المستخدمين والآباء، يُجادل المدعون بأن روبلوكس استفادت من كل دولار يُنفق على روبوكس، بغض النظر عن كيفية استخدام تلك العملة في النهاية، وأن الشركة تجاهلت المؤشرات التحذيرية لأن تشديد التطبيق قد يُضر بأرباحها.

تُركز العديد من الدعاوى القضائية أيضًا على كيفية تضليل روبلوكس المزعوم للآباء، وصفت المواد التسويقية المنصة بأنها صديقة للأطفال وآمنة، وتم الترويج لقيود العمر وميزات السلامة على أنها فعالة. ولكن وفقًا لهذه الشكاوى، كان وراء التسويق منصة غالبًا ما فشلت فيها الضمانات، وكان الإشراف عليها غير متسق، وظل المحتوى الضار متاحًا للمستخدمين الصغار لفترة طويلة جدًا.

تدعم هذه الادعاءات تقارير موسعة، وروايات مُبلّغين عن مخالفات، ونتائج تحقيقات، بما في ذلك تقرير هيندينبورغ للأبحاث لعام 2024، الذي وصف روبلوكس بأنه "جحيمٌ للاستغلال الجنسي للأطفال". في نهاية المطاف، تدور هذه الدعاوى القضائية حول المساءلة. تطلب العائلات التي ترفع هذه الدعاوى من المحاكم تحديد ما إذا كان ينبغي تحميل شركة روبلوكس مسؤولية فشلها في منع الأذى المتوقع للأطفال. إنهم لا يسعون فقط إلى التعويض، بل يسعون أيضًا إلى تغييرات دائمة تجعل المنصات الإلكترونية أكثر أمانًا للشباب في المستقبل.





الاتهامات الرئيسية في دعاوى روبلوكس الاتهامات الرئيسية في دعاوى روبلوكس تزعم الدعاوى القضائية وجود نمط من الإهمال الجسيم وسوء سلوك الشركات، مما عرّض ملايين الأطفال للخطر، وفي صميم دعاوى روبلوكس، ثمة أدلة متزايدة على أن المنصة قد مكّنت، عن عمد، بيئاتٍ يمكن أن يحدث فيها استغلال الأطفال، والاستدراج، والاتجار الجنسي.

تستند النظريات القانونية وراء هذه الادعاءات إلى القانون الفيدرالي وقانون الولايات، وتزعم أن شركة روبلوكس، من بين شركات التكنولوجيا الأخرى، انتهكت واجباتها تجاه مستخدميها، وخاصة الأطفال.

لا تقتصر هذه الدعاوى القضائية على التساؤل عما إذا كانت قد حدثت أمور سيئة على روبلوكس، بل تتساءل أيضًا عما إذا كان بإمكان روبلوكس منعها واختارت عدم القيام بذلك. يدّعي المدعون أن الشركة تجاهلت مؤشرات الخطر، وفشلت في تطبيق إجراءات الحماية القائمة، وأعطت الأولوية لتفاعل المستخدمين والأرباح على سلامة القاصرين المعرضين للخطر. تُسلّط كل دعوى قضائية ضد روبلوكس الضوء على كيفية فشل الشركة المزعوم في اتخاذ إجراءات رغم التحذيرات الواضحة والمخاطر المعروفة.