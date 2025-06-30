شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب يكشف تغييرات تصميمية في iPhone 17 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تسريب جديد عن أن شركة أبل تدرس تعديلًا على تصميم هاتفها القادم iPhone 17 Pro يتمثل في إعادة تموضع شعار أبل أسفل شريط الكاميرات الخلفية، بدلًا من موقعه التقليدي في منتصف ظهر الجهاز.

وبحسب مصدر التسريب "Majin Bu"، المعروف بمشاركته المبكرة لمواصفات أجهزة أبل، فإن الهدف من هذا التغيير هو تعزيز وضوح الشعار وتحسين تمييز الجهاز بصريًا، خاصة عند استخدامه مع الأغطية التي غالبًا ما تحجب جزءًا كبيرًا من تصميم الهاتف.

وقد أشار التقرير، الذي نشره حساب “Apple Club” على منصة X (تويتر سابقًا)، إلى أن هذا التعديل قيد الدراسة حاليًا من قِبل الشركات المصنعة للأغطية، مما يمنحه قدرًا من المصداقية، على الرغم من أن مصدر التسريب لديه سجل متفاوت من حيث دقة المعلومات.

ويستشهد التقرير بتجربة سابقة مع iPhone 11، حيث تم تغيير مكان شعار أبل ليكون في منتصف الجهاز، وكان ذلك قد تسرب أيضًا عبر مصادر مرتبطة بمصنعي الأغطية، وهو ما حدث فعليًا لاحقًا.

الصورة المرفقة في التسريب تُظهر مقارنة بصرية بين التصميم الحالي وشكل الهاتف بعد التغيير المحتمل، ما يمنح المستخدمين تصورًا أوليًا عن مظهر الجهاز المستقبلي.

حتى الآن، لم تُصدر أبل أي تأكيد رسمي بشأن تصميم iPhone 17 Pro، والذي يُتوقع أن يتم الكشف عنه في خريف 2025، إلا أن مثل هذه التسريبات تُشير إلى احتمالات واقعية في إطار جهود الشركة لتحديث التصميم وتعزيز الهوية البصرية لهواتفها الرائدة.