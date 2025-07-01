شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تُبلغ موظفيها بأن استخدام الذكاء الاصطناعي لم يعد اختياريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تريد مايكروسوفت من موظفيها استخدام أداة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ليس فقط استخدامها، بل تُشير التقارير إلى أن الشركة تُخطط لجعل أدوات الذكاء الاصطناعي أحد عوامل تقييم أداء الموظفين، ووفقًا لموقع Business Insider، تُعرب مايكروسوفت عن قلقها إزاء انخفاض معدلات استخدام خدمات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، ولذلك أوعزت إلى المديرين بتقييم الموظفين بناءً على استخدامهم لأدوات الذكاء الاصطناعي الداخلية.

وفي رسالة بريد إلكتروني داخلية للموظفين، أوضحت جوليا ليوسون، رئيسة قسم المطورين، أن الشركة تُلزم الموظفين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكتبت ليوسون: "أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا أساسيًا من طريقة عملنا، ومثل التعاون والتفكير المُستند إلى البيانات والتواصل الفعال، لم يعد استخدام الذكاء الاصطناعي اختياريًا، بل أصبح جوهريًا في كل دور ومستوى وظيفي".

كما طُلب من المديرين، بحسب التقارير، مراعاة استخدام الذكاء الاصطناعي في تقييمهم الشامل لأداء الموظفين، نقلاً عن مصدرين مطلعين على الأمر، يكشف التقرير أن بعض الفرق تدرس إدخال مقاييس رسمية مرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في مراجعات الأداء القادمة.

ويُقال إن هذا التحول يتماشى مع استراتيجية أوسع لتحسين الاستخدام الداخلي لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، على الرغم من الترويج المكثف، لم يلبِ اعتماد Copilot داخل الشركة التوقعات، خاصة مع تزايد المنافسة من مساعدي برمجة الذكاء الاصطناعي مثل Cursor، الآن، تريد مايكروسوفت من الموظفين - وخاصة أولئك الذين يطورون منتجات الذكاء الاصطناعي - استخدام هذه الأدوات وفهمها، مع السماح في الوقت نفسه ببعض أدوات الذكاء الاصطناعي الخارجية الآمنة مثل Replit.

تسريحات مايكروسوفت في يوليو 2025

في الوقت نفسه، يأتي الدفع الداخلي لأدوات الذكاء الاصطناعي في وقت نفذت فيه الشركة جولات متعددة من تخفيضات الوظائف، أثرت معظم عمليات التسريح هذه على آلاف الوظائف في قسم Xbox وعمليات الألعاب الأوسع، ومع ذلك، من المرجح أن تأتي جولة أخرى من التسريحات في يوليو 2025، ووفقًا لتقرير بلومبرج، من المتوقع إلغاء آلاف الوظائف في قسم Xbox في أقرب وقت ممكن الأسبوع المقبل، كجزء من إعادة هيكلة أوسع نطاقًا للشركة، وستكون هذه الجولة الرابعة من عمليات تسريح الوظائف التي تؤثر على وحدة Xbox منذ عام 2023.

ووصفت مصادر داخلية عمليات التسريح القادمة بأنها "كبيرة"، لا سيما في قطاع الألعاب، الذي كان يخضع لتدقيق مالي، وتأتي عمليات التسريح المتوقعة في أعقاب إغلاق العديد من استوديوهات الألعاب، وتأتي وسط ضغوط متزايدة لتحسين الربحية في عمليات الألعاب الخاصة بشركة مايكروسوفت، أكملت الشركة استحواذها على Activision Blizzard بقيمة 69 مليار دولار في عام 2023، وركزت منذ ذلك الحين على تبسيط أعمالها في مجال الألعاب.

في يونيو وحده، سرّحت مايكروسوفت أكثر من 300 موظف، ليضافوا إلى أكثر من 6000 وظيفة تم إلغاؤها في الأشهر السابقة، وبشكل عام، ومع التخفيضات السابقة، قامت مايكروسوفت بتسريح أكثر من 6300 موظف في الأسابيع الأخيرة.