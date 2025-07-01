شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل حان وقت "iPhone Fold"؟.. مطالب متزايدة لأبل بدخول سوق الهواتف القابلة للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار منشور حديث من صفحة Apple Hub على منصة X (تويتر سابقًا) نقاشًا واسعًا بين متابعي شركة أبل، حيث طرحت الصفحة سؤالًا بسيطًا لكنه محمّل بالكثير من الترقب:

السؤال جاء مرفقًا بصورة تخيلية لهاتف "iPhone Fold"، ضمن تصميم مستقبلي لهاتف قابل للطي يشبه ما قدمته شركات مثل سامسونج وهواوي على مدار السنوات الماضية.

ماذا نعرف حتى الآن عن خطط أبل؟

رغم أن أبل لم تُعلن رسميًا عن أي جهاز قابل للطي حتى لحظة كتابة هذا التقرير، فإن الشائعات والتسريبات تشير منذ عام 2021 إلى أن الشركة تعمل بالفعل على نماذج أولية لهاتف قابل للطي، ويُقال إن الفريق الهندسي يختبر تصاميم مختلفة، بما في ذلك هاتف يطوى أفقيًا على غرار Galaxy Z Flip، وآخر يطوى طوليًا مثل Galaxy Z Fold.

ووفقًا لتقارير من Bloomberg وThe Information، فإن أبل ما تزال “غير مقتنعة” بجاهزية السوق أو التقنية لتقديم تجربة تستحق اسم iPhone. ويرجح البعض أن أبل تنتظر تجاوز عيوب الشاشات القابلة للطي ومشكلات المتانة قبل أن تخوض المنافسة.

لماذا تطالب الجماهير بـ iPhone Fold؟ • الطلب على الابتكار البصري

المستهلكون يبحثون عن تصميمات جديدة وتجارب استخدام أكثر مرونة.

• الاستفادة من تعدد الاستخدامات

الهواتف القابلة للطي تجمع بين الهاتف والتابلت، وهو ما يمكن أن يكون جذابًا لمستخدمي iOS.

• الضغط التنافسي

سامسونغ أطلقت بالفعل الجيل الخامس من هواتف Galaxy Z Fold وFlip، في حين تحافظ أبل على تصميم ثابت تقريبًا منذ سنوات.

• تجربة iOS على شاشة قابلة للطي قد تفتح آفاقًا جديدة لتعدد المهام، تعديل الفيديو، الألعاب، وقراءة المحتوى.

لكن… ما الذي يمنع أبل حتى الآن؟ • الجودة قبل السرعة

فلسفة أبل تقتضي الانتظار حتى نضوج التقنية قبل القفز إليها، كما فعلت سابقًا مع 5G والعدسات الواسعة.

• قلق من المتانة

بعض الأجهزة القابلة للطي في السوق عانت من مشاكل تتعلق بالمفصلات أو الشاشة نفسها، وهو أمر لا تتهاون فيه أبل.

• كلفة التطوير والإنتاج

إطلاق هاتف iPhone Fold قد يعني سعرًا يتجاوز 2000 دولار، ما يحدّ من انتشاره في البداية.

هل نرى iPhone Fold قريبًا؟

بحسب تسريبات من محللين مثل Ming-Chi Kuo وRoss Young، فإن أقرب موعد ممكن لإطلاق هاتف قابل للطي من أبل قد يكون 2026 أو 2027، وليس ضمن إصدارات iPhone 17 أو حتى 18.

ومع ذلك، فإن اهتمام المستخدمين، كما ظهر في تفاعل منشور Apple Hub، يؤكد وجود طلب حقيقي وفضول جماهيري متزايد تجاه هذه الفئة الجديدة من الأجهزة.

بين الحذر التقني والطموح الإبداعي، تظل فكرة “iPhone Fold” حاضرة في خيال محبي أبل، رغم غيابها عن السوق. وربما يكون السؤال الذي طرحته Apple Hub هو تمهيد لتفاعل الشركة مع جمهورها، في وقتٍ بدأت فيه كل الأنظار تتجه نحو الجيل التالي من الابتكارات المحمولة.