شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: احذر التطبيقات المزيفة.. كيف تكتشفها قبل أن تخترق هاتفك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في زمن تتزايد فيه أعداد التطبيقات وتنوعها، لم تعد كل أيقونة تلمع على متجر التطبيقات آمنة، فمع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور أدوات التمويه، أصبح من السهل على المخترقين إنشاء تطبيقات مزيفة تُشبه تمامًا التطبيقات الأصلية، لكنها تحمل بداخلها أدوات تجسس أو فيروسات خفية.

وتشير تقارير أمنية صدرت مؤخرًا عن شركات متخصصة مثل Kaspersky وLookout، إلى أن أكثر من 4,000 تطبيق مزيف تم رصده خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 فقط، كثير منها يستهدف مستخدمي أندرويد وiOS على حد سواء.

ما هي التطبيقات المزيفة؟

هي تطبيقات تبدو للوهلة الأولى وكأنها نسخ أصلية من تطبيقات شهيرة مثل واتساب، انستجرام، تيك توك أو حتى تطبيقات مصرفية. لكنها في الواقع موجهة لسرقة بيانات المستخدم، أو تثبيت برمجيات خبيثة، أو التحكم بالجهاز عن بُعد.

كيف تتعرف على التطبيق المزيف قبل فوات الأوان؟ 1. افحص اسم المطوّر بعناية

التطبيقات الأصلية تصدر دائمًا عن شركات موثوقة (مثل WhatsApp Inc أو Google LLC). أما المزيفة فتأتي غالبًا بأسماء مشابهة مع اختلاف طفيف.

2. انتبه للتقييمات والتعليقات

التطبيقات المزيفة عادة ما تحمل تقييمات مزيفة أو منخفضة، وتعليقات متكررة أو مشبوهة. اقرأ التعليقات جيدًا، وراجع التقييم العام.

3. عدد التنزيلات الحقيقي

التطبيقات الشهيرة لديها ملايين التنزيلات. إن وجدت “فيسبوك” بعدد تحميلات 50 ألفًا فقط، فهو على الأغلب مزيف.

4. أذونات الوصول المشبوهة

إذا طلب التطبيق أذونات لا تتناسب مع وظيفته، مثل الوصول للكاميرا أو الرسائل دون سبب، فاحذفه فورًا.

5. رمز التطبيق (الأيقونة)

في بعض الحالات، تكون الأيقونة مشابهة للأصل لكن بجودة منخفضة أو اختلاف بسيط في اللون أو التصميم.

أبرز التطبيقات التي يتم تقليدها باستمرار

• تطبيقات التراسل (واتساب، تيليغرام)

• تطبيقات البنوك والمحافظ الإلكترونية

• أدوات تحرير الصور والفيديو

• تطبيقات تتبع الصحة واللياقة

• ألعاب شهيرة مثل PUBG وFree Fire

ما الذي عليك فعله لو شككت بتطبيق معين؟

• لا تفتحه، وقم بحذفه فورًا.

• استخدم تطبيقًا موثوقًا لفحص الفيروسات مثل Norton أو Bitdefender.

• افصل الإنترنت عند الشك لتقليل تسريب البيانات.

• حدّث نظام تشغيل هاتفك باستمرار لسد الثغرات الأمنية.

• استخدم دائمًا متاجر التطبيقات الرسمية مثل Google Play وApp Store، وتجنب التحميل من روابط خارجية.

تقنيات جديدة لحمايتك في 2025:

• Google Play Protect أصبح أكثر ذكاءً، ويقوم بفحص التطبيقات قبل تثبيتها.

• iOS App Privacy Labels تعرض لك بشكل شفاف البيانات التي يجمعها كل تطبيق.

• بدأت بعض الهواتف تدعم كشف التطبيقات المزيفة عبر الذكاء الاصطناعي المحلي (خاصة أجهزة Google Pixel وSamsung الجديدة).