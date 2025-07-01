شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "F1" يمنح آبل أول نجاح سينمائي في شباك التذاكر.. هل يؤثر على صناعة الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت شركة آبل أخيرًا أول نجاح سينمائي حقيقي في شباك التذاكر، من خلال فيلمها الجديد “F1”، الذي يتصدر حاليًا إيرادات السينما في الولايات المتحدة، وسط إشادات جماهيرية وتجارية واسعة.

وعلى الرغم من أن آبل قد أنتجت سابقًا أعمالًا نالت استحسان النقاد وحصدت جوائز مرموقة على منصة +Apple TV، أبرزها فيلم “كودا” الذي أصبح أول إنتاج من خدمة بث يفوز بجائزة أوسكار لأفضل فيلم، فإن رحلتها مع شباك التذاكر كانت حتى وقت قريب أقل نجاحًا، خاصة بعد إخفاق فيلم “Argylle” الذي وُصف بالفشل الذريع.

التغير الحقيقي بدأ مع “F1”، الذي يُتوقع أن يحقق 55.6 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع في دور العرض الأمريكية، وقد وصلت مبيعاته العالمية بالفعل إلى 144 مليون دولار، ما يضعه على مسار تجاوز فيلم “نابليون” الذي جمع 228 مليون دولار، ليصبح بذلك الفيلم الأعلى إيرادًا في تاريخ إنتاجات آبل السينمائية.

الفيلم من إخراج جوزيف كوسينسكي، الذي سبق له إخراج “Top Gun: Maverick”، ويبدو أن “F1” يسير على نهج مشابه، من خلال دمج تصوير سينمائي واقعي ومباشر (النجم براد بيت يقود سيارات السباق بنفسه) مع قصة درامية مألوفة حول سائق مخضرم يعود للتعاون مع شاب متمرد يفتقر للخبرة.

الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، شارك هاميلتون جلسة تصوير غلاف لمجلة “فارايتي”، وأكد أن الشركة استثمرت في الفيلم بطريقة “تعكس تفرد آبل”، بما في ذلك استخدام تقنيات تصوير خاصة بها.

لكن، ورغم هذا النجاح، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان “F1” سيحقق أرباحًا صافية في صالات السينما، خاصة مع ميزانيته الضخمة التي تجاوزت 200 مليون دولار.

دعاية مزعجة في تطبيق Wallet؟ ورغم النجاح التجاري، واجهت أبل بعض الانتقادات من جمهورها بسبب إدخال إعلان للفيلم داخل تطبيق Wallet على أجهزة iPhone، وهو ما اعتبره البعض تدخلًا مزعجًا في خصوصية المستخدم.

ومع ذلك، فإن ردود الفعل العامة على الفيلم حتى الآن إيجابية، خاصة من محبي رياضة الفورمولا 1، الذين وجدوا في العمل تجربة مشوقة ومليئة بالتفاصيل الواقعية.