شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26 يثير الإعجاب.. تصميمه الأجمل في تاريخ أنظمة أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تغريدة لاقت تفاعلًا واسعًا على منصة X (تويتر سابقًا)، وصفت صفحة Apple Design نظام التشغيل الجديد iOS 26 بأنه "أجمل برمجية تم تطويرها على الإطلاق"، مشيرة إلى أن النظام ليس مجرد برنامج بل "قطعة فنية حقيقية".

وقد حصد المنشور خلال 24 ساعة أكثر من 52 ألف إعجاب وقرابة 1300 إعادة تغريد، ما يعكس حجم الحماس والاهتمام من قبل المستخدمين وعشّاق منتجات أبل حول العالم.

تغريدة Apple Design جاءت مرفقة بصورة تُظهر إحدى أيقونات النظام الجديدة، التي يبدو أنها تركز على البساطة والجمالية المستوحاة من الطبيعة مع لمسة تقنية أنيقة، وهو ما ينسجم مع فلسفة التصميم التي تنتهجها أبل منذ سنوات، لكن يبدو أن iOS 26 يتجاوز التوقعات المعتادة.

حتى الآن، لم تكشف أبل رسميًا عن كافة مميزات iOS 26، إلا أن النسخ التجريبية التي وصلت إلى بعض المطورين والمختبرين أظهرت تحديثات كبيرة على صعيد الواجهة الرسومية، وخيارات التخصيص، بالإضافة إلى دمج أعمق مع خدمات الذكاء الاصطناعي وتحسينات في الأداء والأمان.

ويُنتظر أن يُعلن عن النظام بشكل موسّع في الخريف المقبل تزامنًا مع إطلاق سلسلة iPhone 17، حيث ستكون النسخة الجديدة متاحة للتحديث على الأجهزة المتوافقة، فيما ستتمتع الإصدارات الأحدث بكامل القدرات الرسومية والمزايا الجديدة للنظام.

يُشار إلى أن أبل غالبًا ما تروّج لأنظمتها بتركيز على الأداء والجمالية معًا، لكن اللهجة المستخدمة في وصف iOS 26 هذه المرة — “قطعة فنية” — تشير إلى ثقة غير مسبوقة من الشركة في منتجها الجديد.