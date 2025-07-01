شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن نمطين جديدين للعبة Call of Duty: Black Ops 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تأكيد لعبة Call of Duty: Black Ops 7 في معرض ألعاب Xbox، ومن المقرر الكشف عنها بالكامل هذا الصيف، قبل أن تُعلن Activision عن التحديثات الرسمية، تسربت تفاصيل أنماط اللعب الجديدة على تطبيق Call of Duty، يعرض التسريب أربع صور مزعومة من اختبار لعب داخلي للعبة Black Ops 7، تُظهر اثنتان منها نمطين جديدين: نمط بدلة الأجنحة 20 ضد 20، ونمط 6 ضد 6، كما يعرض التسريب لقطات شاشة من أسلوب اللعب في النمطين الجديدين.



Call of Duty: Black Ops 7

تسريب أنماط Black Ops 7

نشرت بوابة أخبار Call of Duty الشهيرة CharlieIntel على X (المعروفة سابقًا باسم Twitter) تسريبات، حيث شاركت أربع لقطات شاشة من اختبار لعب داخلي خاص بالمطورين للعبة Black Ops 7، ووفقًا لـ CharlieIntel، كانت الصور جزءًا من "رسالة اليوم" للمطورين حول Black Ops 7 التي نُشرت عن طريق الخطأ على تطبيق Call of Duty على Xbox.

ويتضمن التسريب لقطات شاشة لوضعي لعب متعدد اللاعبين جديدين قادمين إلى اللعبة: وضع "المناوشة"، وهو وضع بزات الأجنحة 20 ضد 20، حيث يتنافس فريقان لإكمال الأهداف عبر خريطة واسعة، ووضع "التحميل الزائد"، حيث يتنافس فريقان من ستة لاعبين للسيطرة على جهاز نبضات كهرومغناطيسية يجب تسليمه إلى مقر قيادة العدو.

أعلنت CharlieIntel في منشورها على X: "كان من المقرر بدء اختبار لعب داخلي للعبة Black Ops 7، مخصص للمطورين فقط، في نهاية هذا الأسبوع، لكنهم أرسلوا رسالة اليوم عن طريق الخطأ إلى جميع مستخدمي Xbox عبر تطبيق Call of Duty".



Call of Duty: Black Ops 7

يقول الوصف الرسمي لوضع "المناوشة"، كما يظهر في لقطة الشاشة: "يتقاتل فريقان من 20 لاعبًا لإكمال الأهداف عبر خريطة واسعة، استحوذ على نقاط مهمة، ودمر الحمولات، وانقل بيانات قيّمة لتسجيل النقاط، استخدم بزات الأجنحة الخاصة بك للهجوم الجانبي والوصول إلى الأهداف قبل عدوك، أول فريق يصل إلى الحد الأقصى للنقاط يفوز!"

يُوصف وضع التحميل الزائد 6 ضد 6 بأنه: "يتقاتل فريقان، كل منهما بستة لاعبين، للسيطرة على جهاز نبضات كهرومغناطيسية محايد يجب تسليمه إلى مقر قيادة العدو لتسجيل نقاط، حقق أقصى نقاط ممكنة وانتصر بتسليم أجهزة نبضات كهرومغناطيسية متعددة!"

لم تُفصّل Activision بعد جميع الأوضاع القادمة في وضع اللعب الجماعي Call of Duty: Black Ops 7، لكنها صرّحت بأن اللعبة ستتميز بحملة تعاونية "مبتكرة" وتجربة لعب جماعي "مميزة" مع خرائط جديدة، سيعود وضع الزومبي الشهير أيضًا، ومن المقرر الكشف الكامل عن Black Ops 7 هذا الصيف.

تُطوّر Treyarch وRaven Software لعبة Call of Duty التالية، وستكون أول إصدار متتالي من Black Ops، ستتبع اللعبة أحداث Black Ops 2، التي تدور أحداثها بعد أكثر من 40 عامًا من أحداث Black Ops 6 التي صدرت العام الماضي، مع عودة ديفيد ماسون بدور البطل، من المقرر إطلاق اللعبة على أجهزة الكمبيوتر، PS4، PS5، Xbox One، و Xbox Series S/X في وقت لاحق من هذا العام، كما ستتوفر على Xbox Game Pass في اليوم الأول؟