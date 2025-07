شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رقمك "سبام" على تروكولر؟ خطوات استرجاع اسمك والمحافظة على سمعتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عصر الهواتف الذكية وتطبيقات معرفة هوية المتصل، مثل “تروكولر” (Truecaller)، قد يتفاجأ البعض بأن رقم هاتفه أصبح مصنّفًا كمزعج أو "سبام"، ما قد يسبب إحراجًا أو يضر بسمعته خاصة لو كان يستخدم الرقم في أعماله. لكن لحسن الحظ، الحل موجود وبخطوات بسيطة.

لماذا يظهر رقمك كرقم مزعج؟

عند استخدامك لرقمك في إرسال رسائل جماعية، أو التواصل المتكرر بأرقام لا تعرفها، قد يقوم بعض الأشخاص بالإبلاغ عنك على تروكولر أو تطبيقات مماثلة، ومع تراكم هذه البلاغات، يتم وسم الرقم تلقائيًا كمزعج.

ماذا تفعل لو ظهر رقمك كـ Spam؟

1. راجع سلوكك الرقمي:

هل أرسلت رسائل كثيرة مؤخرًا؟ هل استخدمت الرقم في حملات تسويقية؟ راجع استخدامك، وقرر هل الرقم شخصي أم للعمل.

2. فعّل حسابك على تروكولر:

• حمّل تطبيق Truecaller.

• أنشئ حسابًا برقمك.

• فعّل اسمك وصورتك وإيميلك من خلال “تعديل الملف الشخصي”.

• تواصل مع دعم التطبيق مباشرة :

https:// support.truecaller .com

واطلب مراجعة التصنيف.

3. اطلب من أصدقائك توثيق رقمك:

اطلب من معارفك تسجيل رقمك لديهم باسمك الحقيقي، وإذا ظهر لديهم كـ Spam، يمكنهم الضغط على “Not Spam” لتحسين سمعتك تدريجيًا.

4. تجنب السلوكيات المزعجة:

• لا ترسل رسائل جماعية من رقمك الشخصي.

• لا تتصل بأرقام عشوائية.

• لا تستخدم رقمك في التسويق المكثف بدون إذن.

5. استخدم خاصية الاعتراض داخل التطبيق:

داخل تروكولر، ابحث عن خيار مثل:

“Why is my number marked as spam?”

ثم املأ النموذج لطلب إزالة التصنيف الخاطئ.

6. لو الرقم للعمل:

فكر في استخدام رقم جديد للعمل وسجّله بطريقة رسمية على Truecaller أو في دليل أعمال موثوق، وابتعد عن الممارسات التي تؤدي إلى الإبلاغات المتكررة.