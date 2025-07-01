شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراجعة Playdate الموسم 2: مغامرات Tiny Turnip والكلب "المحظوظ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما يقترب الموسم الثاني من جهاز الألعاب اليدوي Playdate من نهايته، وصلت هذا الأسبوع الحزمة الخامسة من الألعاب الجديدة، حاملة معها عنوانين مميزين: Tiny Turnip وChance’s Lucky Escape. وكما اعتدنا في هذا الموسم، فإن مستوى الجودة ما يزال ثابتًا، مع ألعاب ممتعة ومبتكرة تستغل إمكانيات الجهاز الفريدة، وعلى رأسها المقبض الدوّار (الكرانك).

Tiny Turnip: اللفت الصاعد نحو السماء

تُعد Tiny Turnip واحدة من أبرز ألعاب هذا الموسم حتى الآن، لعبة ميترويدفينيا (أي مزيج بين المغامرة والاستكشاف والتطوير المتدرج للقدرات) تأخذنا في رحلة غريبة ومسلية مع قطعة لفت طموحة تحلم بالوصول إلى النجوم، بعد أن يتمنى اللفت تحقيق حلمه، تنبت له ذراعان، ويبدأ رحلة تسلق نحو السماء.

اللعبة تعتمد بشكل أساسي على الكرانك لتحريك ذراعي اللفت بشكل مستقل، مع استخدام زر B للإمساك بالحواف والتنقل، مع التقدم، يكتسب اللاعب قدرات إضافية مثل التدحرج، السباحة، القفز، والانطلاق من الحيطان أو من تحت الماء بأسلوب يشبه "النقفة"، وكل ذلك يزيد من متعة التنقل والاستكشاف.

خريطة اللعبة واسعة بشكل مفاجئ، مليئة بالغرف السرية، المفاتيح، العقبات، والخضروات البلورية التي يجب جمعها لتحقيق حلم البطل. كما يمكن لمحبي الإنجاز الكامل البحث عن النجوم المنتشرة كأهداف ثانوية. والأهم من كل ذلك؟ الموسيقى التصويرية مذهلة.

Chance’s Lucky Escape: الهروب الكوميدي لكلب غير محظوظ

في الجانب الآخر من التجربة، نجد Chance’s Lucky Escape، وهي مغامرة قصيرة بنظام “أشر وانقر”، تتمحور حول كلب غريب الأطوار يدعى تشانس، وهو “الأكثر حظًا في العالم” حسب الوصف… رغم أن الواقع يشير إلى العكس تمامًا! تشانس لص سيارات ومصرفات سابق، وعضو غير محظوظ في “مافيا الكلاب”، ويحاول بشتى الطرق الوصول إلى اجتماعه مع زعيم العصابة “سنوبول”، بينما تهربه من الشرطة في كل مرة.

اللعبة مكونة من ستة فصول قصيرة مليئة باللحظات العبثية، المستلهمة من كرتون الثمانينيات وأفلام الكوميديا السريالية. سواء علق تشانس في بالوعة، أو وجد نفسه موثوقًا على كرسي تحت الماء، فإن الخروج من هذه المآزق يتطلب تفكيرًا خلاقًا، دون أن تصل الألغاز إلى درجة الإحباط.

اللعبة تُشرك اللاعب في التجربة عبر أدوات جهاز Playdate المختلفة: الكرانك، الميكروفون، والمستشعر الحركي، مما يزيد من التفاعل ويضيف نكهة فريدة في لحظات الحيرة.

ورغم أن اللعبة قصيرة نسبيًا، إلا أنها بطول مثالي لجلسة استراحة سريعة، وتترك انطباعًا قويًا، يمكن تصورها كجزء من سلسلة كوميدية، ومن السهل تخيل أن يعود تشانس بمغامرات جديدة لاحقًا.