شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iPhone 17 Pro بتصميم جديد: شعار أبل وتحريك MagSafe نحو الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب المسرّب التقني الشهير Majin Bu عبر منصة X (تويتر سابقًا)، عن مخطط جديد يُقال إنه يُظهر التصميم المحتمل لهاتف iPhone 17 Pro، الذي يتوقع إطلاقه في خريف عام 2025. التسريب أظهر تغييرات ملحوظة في موقع شعار أبل الخلفي وكذلك ملف الشحن اللاسلكي MagSafe، ما يلمح إلى توجه تصميمي جديد من الشركة.

شعار أبل ينتقل للأسفل

وفقًا للمخطط المُسرّب، فإن شعار أبل سيتحرك إلى أسفل ظهر الجهاز، أسفل وحدة الكاميرات مباشرةً، بدلًا من موقعه التقليدي في منتصف الجهاز. ويُعتقد أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين الوضوح البصري للشعار، خاصة مع استخدام المستخدمين لأغطية الحماية التي غالبًا ما تحجب الشعار في موقعه الحالي.

هذا التغيير يُعيد للأذهان ما حدث مع iPhone 11 حينما غيّرت أبل مكان الشعار لأول مرة، وهو ما تكرر لاحقًا مع توجهات التصميم الحديثة.

MagSafe: تغيير موضع الشحن اللاسلكي

المخطط المسرّب يُظهر أيضًا تحريك ملف الشحن MagSafe نحو الأعلى، ليصبح أقرب إلى الكاميرات، وربما يكون هذا التحرك مرتبطًا بتحسين أداء الشحن، أو لتوفير مساحة داخلية لمكونات أخرى مثل البطارية أو وحدات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

ومن المعروف أن أبل تعمل حاليًا على إعادة تصميم داخلي للأجهزة القادمة لتناسب تقنيات جديدة مثل NPU (معالجات مخصصة للذكاء الاصطناعي)، وهو ما يتطلب إعادة توزيع دقيق للمكونات.

ماذا تعني هذه التغييرات للمستخدم؟

• مظهر بصري أكثر توازنًا، خاصة مع الأغطية الشفافة.

• تحسين تجربة MagSafe مع ملحقات جديدة قد يتم إطلاقها لاحقًا.

• احتمال تعديل تصميم الكاميرات أيضًا ليكون أكثر اندماجًا مع عناصر الجهاز.

إذا صحّت هذه التسريبات، فإن iPhone 17 Pro لن يكون مجرد تطوير داخلي، بل يحمل تغييرات تصميمية حقيقية قد تؤثر على طريقة استخدام الهاتف وشكله العام. ومع اقتراب موعد الكشف الرسمي في سبتمبر 2025، يبدو أن أبل تستعد لتحديث جمالي وتقني يليق بجهازها الرائد القادم.