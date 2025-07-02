شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبوتيفاى تُحدّث قائمة Discover Weekly بإضافة فلاتر تصنيفية للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفالًا بمرور 10 سنوات على إطلاق ميزة Discover Weekly، أعلنت منصة سبوتيفاي عن تحديث كبير على القائمة الأسبوعية الشهيرة، يشمل إضافة إمكانية اختيار حتى خمسة أنواع موسيقية (Genres) لفلترة التوصيات، مما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تخصيصًا ومرونة.

وسيتم عرض خيار اختيار الأنواع الموسيقية أعلى قائمة Discover Weekly، بحيث يُعاد توليد قائمة مكونة من 30 مقطعًا موسيقيًا أسبوعيًا استنادًا إلى سجل استماع المستخدم وتفضيلاته المختارة. إلى جانب ذلك، حصلت الواجهة البصرية للقائمة على تصميم أكثر حيوية، حيث قالت سبوتيفاي: "يعكس التصميم الجديد النابض بالحياة الطبيعة المتجددة للقائمة والطاقة الديناميكية لاكتشاف موسيقى جديدة كل أسبوع."

ووفقًا لبيان الشركة، فإن Discover Weekly ساهمت في تشغيل أكثر من 100 مليار مقطع صوتي منذ إطلاقها، كما يكتشف المستخدمون من خلالها أكثر من 56 مليون فنان أسبوعيًا، 77٪ منهم من الفنانين الصاعدين، ما يعزز دورها في دعم المواهب الجديدة.

التحديث الجديد سيكون متاحًا في البداية لمشتركي Spotify Premium فقط، مع خطط لتوسيع الإتاحة إلى جميع المستخدمين لاحقًا. وسيبدأ تفعيل ميزة اختيار الأنواع الموسيقية بدءًا من اليوم على الأجهزة المحمولة، على أن تصل إلى كافة الحسابات تدريجيًا خلال الأسابيع القادمة.

بهذا التحديث، تسعى سبوتيفاي إلى الحفاظ على جاذبية واحدة من أكثر ميزاتها تميزًا، وتحسين تجربة المستخدم في استكشاف موسيقى جديدة تتماشى مع ذوقه الشخصي، في ظل منافسة متزايدة في سوق خدمات البث الموسيقي.