شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تطلق الصاروخ الأخير من طراز H-2A حاملاً قمرًا مزدوج المهام لرصد المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تُعد نهاية فصل هام فى تاريخ رحلات الفضاء اليابانية، أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، الصاروخ الأخير من طراز H-2A في رحلته رقم 50 والأخيرة، حاملًا القمر الصناعي GOSAT-GW لمراقبة الغازات الدفيئة وتغيرات درجة حرارة المحيطات.

انطلقت المهمة من منصة الإطلاق LP-1 في مركز تانيغاشيما الفضائي عند الساعة 10:03 مساءً بتوقيت الهند، في مهمة تُجسد ذروة التقدّم التكنولوجي الياباني في مجال مراقبة تغيرات المناخ العالمية ودورة المياه.

قمر صناعي بمهمتين: الأرض من السماء

ووفقًا لجاكسا، فإن القمر الصناعي الجديد GOSAT-GW، وهو اختصار لـ “قمر مراقبة الغازات الدفيئة ودورة المياه”, يُمثل امتدادًا لسلسلة من الأقمار اليابانية التي تشمل IBUKI (GOSAT-1) الذي أُطلق عام 2009، وSHIZUKU (GCOM-W) الذي أُطلق عام 2012.

ويحمل GOSAT-GW على متنه جهازين رئيسيين:



• رادار ميكروويف متقدم (AMSR): لرصد التغيرات في دورة المياه ودرجة حرارة سطح البحر.

• مستشعر مراقبة الغازات الدفيئة (TANSO): لقياس تركيزات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

هذه البيانات ستسهم في تعزيز فهمنا العلمي لمسببات تغير المناخ والتقلبات البيئية العالمية، في وقت يُعد فيه الاحتباس الحراري من أبرز التحديات التي تواجه البشرية.

نهاية مشوار صاروخ H-2A

انطلقت أول رحلة لصاروخ H-2A في عام 2001، ونجح خلال 25 عامًا من العمليات في تنفيذ 50 مهمة، مسجلاً نسبة نجاح تجاوزت 98% مع فشل واحد فقط.

خلال هذه الفترة، أطلق الصاروخ أقمارًا إلى مدارات ثابتة، ونفذ مهمات بارزة مثل إرسال مسبار “أكاتسوكي” إلى كوكب الزهرة عام 2010. ورغم أن المسبار لم يتمكن من دخول مدار الزهرة بنجاح آنذاك، فإن المهمة مثّلت إنجازًا تقنيًا كبيرًا.

ومع نهاية عصر H-2A، تستعد اليابان الآن لإطلاق الصاروخ الجديد H3، الذي يتميز بكفاءة تشغيلية مماثلة وتكلفة منخفضة نسبيًا، في إطار استراتيجية الدولة لتحديث أسطولها الفضائي وتوسيع مهامها البحثية والمناخية.

مستقبل المراقبة البيئية الفضائية

بفضل إطلاق GOSAT-GW، تعزز اليابان موقعها الريادي في مراقبة المناخ من الفضاء، وتقدّم مساهمة علمية بالغة الأهمية في الجهود العالمية الرامية لمواجهة تغير المناخ ورصد المحيطات والطقس.

ويمثل هذا الإنجاز خطوة متقدمة نحو تحقيق تعاون دولي مستقبلي أوسع في مجال علوم الأرض والمناخ، خاصةً في ظل التحديات البيئية المتصاعدة التي يشهدها العالم.