شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق Apple Music و18 عامًا على أول آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت شركة آبل هذا الأسبوع بحدثين محوريين شكّلا ملامح رحلتها التقنية: الذكرى العاشرة لإطلاق خدمتها الموسيقية الشهيرة Apple Music، والذكرى الثامنة عشرة لإطلاق أول هاتف آيفون في التاريخ.

في منشور حديث من حساب Apple Hub على منصة X، جاء أن شركة آبل أطلقت خدمتها الموسيقية Apple Music قبل 10 سنوات بالتمام، وتحديدًا في 30 يونيو 2015، لتنافس بذلك منصات مثل Spotify وPandora، وتعيد تشكيل مشهد بث الموسيقى عالميًا.

وقد شهدت الخدمة منذ إطلاقها توسعًا هائلًا، حيث توفرت على مختلف أنظمة التشغيل، وقدّمت خصائص فريدة مثل مكتبة موسيقى شاملة، راديو Beats 1 المباشر، وقوائم تشغيل مخصصة بالذكاء الاصطناعي. واليوم، تُعد Apple Music واحدة من أكثر خدمات البث الصوتي استخدامًا في العالم.

أما الحدث الأهم الآخر، فهو الذكرى السنوية الثامنة عشرة على إطلاق الهاتف الذي غيّر مسار الهواتف الذكية: الجيل الأول من آيفون، الذي تم الكشف عنه لأول مرة في 29 يونيو 2007.

حينها، وصفه مؤسس الشركة الراحل ستيف جوبز بأنه “جهاز يجمع بين هاتف ومشغل موسيقى ومتصفح إنترنت”، وهو ما مثّل بداية عهد جديد من الأجهزة المتصلة والواجهات الذكية التي أصبحت لاحقًا معيارًا للصناعة.

ورغم أن النسخة الأولى من الآيفون كانت تفتقر لكثير من الخصائص الحديثة مثل الكاميرا الأمامية أو متجر التطبيقات، فإنها أسّست لثورة رقمية مستمرة حتى اليوم، وقد باعت الشركة مليارات الأجهزة منذ ذلك الحين.

وتُعد المناسبتان شهادة حية على قدرة آبل في دمج التكنولوجيا مع التجربة البشرية، سواء من خلال تقديم جهاز يغير مفهوم الهواتف أو خدمة تضع الموسيقى في متناول ملايين المستخدمين.

ومع احتفال الشركة بهذه المحطات التاريخية، تترقّب الأوساط التقنية ما ستكشف عنه آبل في المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل تسارع الابتكارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات القابلة للارتداء.