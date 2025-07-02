شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يضيف مكالمات صوتية للشركات وتختبر توصيات المنتجات بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة ميتا، المالكة لتطبيق واتساب، عن تحديثات رئيسية في حزمة خدمات “واتساب للأعمال”، من أبرزها تمكين الشركات الكبرى من إجراء واستقبال المكالمات الصوتية مع العملاء، وهي خطوة تُمهّد لاستخدام وكلاء صوتيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي، كما بدأت الشركة باستكشاف إمكانية تقديم توصيات منتجات عبر الذكاء الاصطناعي مباشرة داخل التطبيق.



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ميزات صوتية جديدة للشركات الكبرى

في السابق، كانت الحسابات الصغيرة على واتساب للأعمال تستطيع التواصل مع عملائها صوتيًا، أما الآن، فتتيح ميتا للشركات الكبرى استخدام نفس الإمكانية عبر واجهة برمجة التطبيقات (API). التحديث سيتوفر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ويشمل:

• إمكانية أن يُجري العملاء مكالمات صوتية مع الشركات.

• تمكين الشركات من الاتصال بالعملاء بعد انتهاء المكالمة، وهي ميزة لم تكن متاحة في النسخ التجريبية السابقة.

• قريبًا، سيتمكن العملاء من إرسال واستقبال الرسائل الصوتية مع الشركات داخل المحادثات.

هذه الخطوة تفتح الباب أمام الشركات لاستخدام وكلاء صوتيين ذكيين (مثل تلك التي توفرها شركات مثل Vapi، ElevenLabs، Coval، وPhonic) لأتمتة خدمات الدعم والمبيعات.



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دعم التوصيات الآلية باستخدام الذكاء الاصطناعي

إلى جانب المكالمات الصوتية، كشفت ميتا أنها تختبر ميزة جديدة تتيح لتقنية الذكاء الاصطناعي اقتراح منتجات للمستخدمين بناءً على محادثاتهم مع الشركات عبر واتساب، وتهدف هذه التقنية إلى:

• تقديم اقتراحات مخصصة للمنتجات أثناء المحادثة.

• الرد على استفسارات إضافية من العملاء.

• إرسال تحديثات تلقائية حول المنتجات أو الطلبات.

تم البدء بتوسيع هذه الميزة بشكل تجريبي في المكسيك على أن تشمل المزيد من الأسواق لاحقًا.

واتساب للأعمال: ركيزة مالية متنامية لميتا

يمتلك “واتساب للأعمال” أكثر من 200 مليون مستخدم شهريًا، ويُعد من مصادر الدخل المتنامية لشركة ميتا، خصوصًا عبر:

• الإعلانات المدفوعة من نوع Click-to-WhatsApp.

• رسوم التواصل التجاري مع العملاء.

• ووفقًا لتقارير سابقة، لا تفرض ميتا حاليًا رسومًا على ميزات الذكاء الاصطناعي، لكن الأمر قابل للتغير لاحقًا مع توسع استخدامها.

مستقبل التجارة عبر واتساب

بهذه الإضافات، تعزز ميتا من مكانة واتساب كبوابة متكاملة للتواصل والتجارة الرقمية، حيث لا تقتصر تجربة العملاء على الرسائل النصية، بل تتوسع لتشمل المكالمات الصوتية والاقتراحات الآلية، ما يخلق نظامًا تفاعليًا أكثر سلاسة وذكاء بين الشركات والمستهلكين.