شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خناقة ترامب وماسك تشتعل من جديد .. 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، عن بعضهما البعض، وهذا واضح تمامًا، حيث تحول الخلاف السياسى حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق فى الولايات المتحدة إلى خلاف شخصي بشكل متزايد، وأصبح الأمر علنيًا.

وقد تبادل ماسك وترامب الانتقادات اللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلب ترامب من ماسك "العودة إلى جنوب إفريقيا" في أحدث تصريحاته، في حين أبدى ماسك استياءه الشديد من "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل"، إليكم تحليلًا للخلاف في خمس نقاط رئيسية.

- ترامب يسخر من ماسك، ويطلب من DOG إعادة النظر في الدعم الحكومي

في 30 يونيو، شن دونالد ترامب هجومًا حادًا على إيلون ماسك عبر منصته "تروث سوشيال"، مشيرًا إلى أن ماسك يدين بنجاحه التجاري للمساعدات الحكومية، وكتب ترامب أن ماسك "قد يحصل على دعم مالي أكبر من أي إنسان في التاريخ"، وأنه بدون هذا الدعم، سيضطر ماسك إلى "العودة إلى جنوب إفريقيا"، حتى أن ترامب دعا وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، التي ترأسها ماسك لفترة وجيزة، إلى "إلقاء نظرة فاحصة على هذا الأمر"، كانت هذه السخرية بمثابة انتقاد سياسي وإهانة شخصية في آن واحد.

- ماسك يرد: "أوقفوا كل شيء الآن"



ماسك، الذي دعم ترامب سابقًا، وتبرع بأكثر من 250 مليون دولار لحملته الانتخابية لعام 2024، لم يتردد، ردًا على المنشور، كتب: "أقول حرفيًا: أوقفوا كل شيء. الآن".

واصل ماسك انتقاد مشروع القانون، واصفًا إياه بأنه "مجنون" و"مدمر" و"عمل مقزز ومقزز"، و"مشروع قانون عبودية الديون" الذي من شأنه أن يزيد العجز الوطني بتريليونات الدولارات، كما حذّر ماسك من أن التشريع سيضر بالأمريكيين العاديين، وأعلن: "حان الوقت لحزب سياسي جديد".

- تهديد حزب أمريكا

لم يقتصر رد فعل إيلون ماسك على مشروع القانون على حوافز السيارات الكهربائية فحسب، بل هدد بتشكيل حركة سياسية جديدة في حال إقراره، ونشر: "إذا إقرار مشروع قانون الإنفاق الجنوني هذا، فسيتم تشكيل حزب أمريكا في اليوم التالي".

وانتقد ماسك كلا الحزبين الرئيسيين، واتهمهما بإنشاء "دولة الحزب الواحد - حزب بوركي بيغ!!"، وجادل بأن الأمريكيين يستحقون صوتًا سياسيًا جديدًا.

- ما هو "مشروع قانون ترامب الكبير والجميل"؟

في قلب الصدام بين المليارديرين، تكمن الحزمة الاقتصادية التي اقترحها دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تعزيز الدفاع، وتوسيع الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، وتمويل عمليات الترحيل الجماعي. يتضمن مشروع القانون أيضًا إعفاءات ضريبية سوداء للطاقة الخضراء ودعمًا للسيارات الكهربائية، وهما عنصران أساسيان في نموذج أعمال تيسلا.



يجادل ماسك بأن مشروع القانون سيزيد الدين الوطني بما يصل إلى 5 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات. مع ذلك، يُصرّ ترامب على أنه أكبر خفض للإنفاق في تاريخ الولايات المتحدة، ولن يؤثر على الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية أو برنامج المساعدة الطبية.

- التداعيات

كان ماسك يرأس سابقًا إدارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وهي هيئة استشارية معنية بتحديد تخفيضات الإنفاق. استقال من منصبه في أواخر مايو، قبل إطلاق حملته الانتخابية على الإنترنت، ومنذ ذلك الحين، ابتعد ترامب وماسك بسرعة. يبدو أن انتقادات ماسك العلنية قد أثارت حفيظة البيت الأبيض، وردّ البيت الأبيض بمضاعفة جهوده، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "هذا مشروع قانون ضخم وجميل، و[ترامب] ملتزم به".

ومع سعي مجلس الشيوخ إلى تمرير مشروع القانون قبل الرابع من يوليو، وضغط ماسك من أجل تشكيل حزب مناهض للمؤسسة خاص به، فقد يشهد المشهد السياسي تحولا جذريا.