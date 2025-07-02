شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "تحديد موقع آيفون" من آبل تؤدى إلى إيقاف طاقم طائرة بالكامل عن العمل والان مع تفاصيل الخبر

أدت ميزة "تحديد موقع آيفون" التي توفرها شركة آبل، والمعروفة بفوائدها العديدة، إلى واقعة غير متوقعة تمثلت في إيقاف طاقم طائرة بالكامل، بما في ذلك الطيارين، عن العمل مؤقتًا، بعد حادث غريب يتعلق باختفاء هاتف آيفون على متن الرحلة.

الواقعة بدأت أثناء رحلة للخطوط الجوية الإندونيسية "جارودا إندونيسيا" من جاكرتا إلى ملبورن، حيث أفاد أحد الركاب، ويدعى مايكل تاجانديرا، بأنه وضع هاتفه الآيفون في جيب المقعد أمامه، لكنه لاحظ اختفاءه بعد أن بدّل مقعده أثناء الرحلة، ولم يجده عند عودته.

وعقب وصوله إلى ملبورن، استخدم تاجانديرا خاصية "تحديد موقع آيفون" لتعقّب الهاتف، ليكتشف أن موقعه يشير إلى فندق ميركيور على ممشى ساوث بانك، وهو نفس الفندق الذي كانت تقيم فيه طاقم الطائرة.

لاحقا، أظهرت خاصية التتبع انتقال الهاتف إلى جسر إيفان ووكر، ثم إلى نهر يارا، ما أثار شكوكا حول إمكانية التخلص منه عمدًا، الراكب نشر صورًا لنتائج التتبع عبر حسابه على إنستجرام، وطلب من متابعيه مشاركة القصة والمطالبة بمحاسبة المسؤولين.

وبعد تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتصاعد ردود الفعل، أعلنت شركة "جارودا إندونيسيا" عن إيقاف طاقم الطائرة بالكامل عن العمل مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات الداخلية، دون تأكيد ما إذا كانت الشرطة المحلية أو جهات قانونية قد تدخلت.

وقال أدي آر. سوساردي، رئيس القطاع التجاري والشحن بالشركة: "تم تعليق عمل الطاقم الذين كانوا على متن الرحلة وقت وقوع الحادث"، وأضاف أن الشركة على تواصل مع الراكب وقدمت له الدعم اللازم.

الحادثة أثارت تساؤلات حول أمن متعلقات الركاب على متن الطائرات، في ظل مخاوف متزايدة بشأن مدى الحماية المتوفرة في حال فقدان أي ممتلكات أثناء الرحلة، رغم ندرة مثل هذه الوقائع.