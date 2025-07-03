شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح مشاركة تحديثات الحالة مباشرة من قائمة المشاركة والان مع تفاصيل الخبر

بدأ تطبيق "واتساب" في اختبار ميزة جديدة تتيح للمستخدمين نشر تحديثات الحالة مباشرة من خلال قائمة المشاركة على أندرويد، دون الحاجة إلى حفظ الوسائط أولًا، وقد رصد بعض مستخدمي النسخة التجريبية "بيتا" هذه الخاصية بعد تثبيت التحديث الأخير، الذي يحمل رقم الإصدار 2.25.20.3 على متجر "جوجل بلاى".

في السابق، كان يتطلب نشر صورة أو فيديو على الحالة خطوات متعددة، تبدأ بحفظ الوسائط أولًا، ثم الانتقال إلى تبويب "الحالة" داخل واتساب لتحميلها، والعملية كانت معقدة نوعًا ما، خصوصًا في حالة الوسائط التى لم تحفظ مسبقًا على الهاتف، أما الآن فقد أصبحت المشاركة أسهل وأسرع.

بمجرد اختيار المستخدم لصورة أو فيديو سواء من تطبيق المعرض أو من تطبيق خارجي، ستظهر له في قائمة المشاركة خيار جديد باسم "حالتي – My Status"، عند تحديد هذا الخيار يتم تحويل الوسائط مباشرة إلى محرر الحالة في واتساب، حيث يمكن إضافة نصوص أو رموز تعبيرية أو رسومات قبل النشر.

الميزة مفيدة بشكل خاص عند مشاركة محتوى مؤقت مثل لقطات الشاشة أو مقاطع الفيديو القصيرة، التي لا يرغب المستخدم بالضرورة في حفظها على جهازه بشكل دائم، فبفضل هذا التحديث، أصبح بالإمكان مشاركة الوسائط على الفور دون الحاجة لحفظها أولًا، ما يوفّر الوقت ويبسط التجربة.

حتى الآن، لا تزال الميزة متاحة فقط لبعض المستخدمين المشتركين في النسخة التجريبية من "واتساب" على أندرويد، ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق الإتاحة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وبالنسبة للمستخدمين الذين يستعرضون الصور أو مقاطع الفيديو في تطبيقاتهم، سيلاحظون وجود خيار "My Status" بجانب خيارات المشاركة الأخرى، ما يسمح بإرسال المحتوى فورًا إلى محرر الحالة داخل واتساب دون الحاجة لأي خطوات إضافية.

تسعى "ميتا" من خلال هذه الإضافة إلى تحسين تجربة الاستخدام، وتسهيل مشاركة المحتوى العابر بشكل أكثر سلاسة، دون تحميل الجهاز بملفات لا حاجة للاحتفاظ بها، وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه "واتساب" لجعل التطبيق أكثر مرونة وتجاوبًا مع عادات المستخدمين وسلوكهم اليومي.