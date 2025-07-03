شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهندسان سابقان فى ميتا يطلقان Airial.. أداة ذكاء اصطناعى تخطط رحلتك بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ظل سباق محموم بين شركات التقنية الناشئة والكبرى لبناء أدوات ذكاء اصطناعي قادرة على إدارة كل تفاصيل السفر، ظهرت منصة Airial كأحد أبرز المنافسين الجدد، بقيادة مهندسين سابقين في شركة ميتا.

وتعد المنصة الجديدة بتجربة سفر متكاملة، حيث يمكن للمستخدم ببساطة إدخال بعض التفاصيل، لتقوم الأداة بتخطيط الرحلة بالكامل، بما في ذلك حجز الطيران، الإقامة، التنقل بين المدن، وأماكن الزيارة والطعام.





Airial تتيح للمستخدمين خيار “الرحلة الفورية”، الذي يولد خطة كاملة خلال ثوانٍ، تشمل مسارات الرحلة، الفنادق، والمطاعم، إلى جانب جدول يومي مقترح للأنشطة، ويمكن للمستخدمين تعديل الخطة أو تحديد تفضيلاتهم (مثل نوع الأكل أو وتيرة النشاط) ليقوم النظام بتخصيص التجربة تلقائيًا.

الواجهة التفاعلية للتطبيق تعرض مسار الرحلة بالكامل، مع إمكانية استعراض كل يوم على حدة، والتعرف على تفاصيل المواقع المقترحة، مثل المراجعات، الموقع الجغرافي، والبدائل الممكنة، وتوفر الأداة أيضًا مساعدًا ذكيًا يمكنه الإجابة عن الأسئلة حول أي وجهة.

واحدة من أبرز المزايا هي خريطة يومية تبيّن جميع النقاط التي ستتم زيارتها، وتقدّر المسافات ووقت التنقل والانتظار، وحتى إمكانية تنفيذ رحلات اليوم الواحد إلى مدن قريبة.

كما يمكن للمستخدمين ربط خطة رحلتهم بمحتوى من مدونات، فيديوهات TikTok، أو Reels، وإضافة أماكن مذكورة ضمنها مباشرة إلى جدولهم، في خطوة تدمج الذكاء الاصطناعي مع المحتوى الذي يُلهم المسافرين يوميًا.

Airial أُسست على يد كل من أرشيت كارنديكر وسانجيف شينوي، وهما صديقان منذ أيام الجامعة في الهند. شغل كارنديكر مناصب هندسية سابقة في ميتا، جوجل، وWaymo، بينما عمل شينوي على تطوير ميزة Reels في إنستغرام. وأكد المؤسسان أن شغفهما بالسفر دفعهما لتطوير أداة تُشبه عمل “وكيل السفر العائلي”، ولكن بقدرات تقنية فائقة.

كارنديكر أوضح في تصريحات لموقع TechCrunch أن ما يميز Airial هو الاهتمام بالتفاصيل اللوجستية الدقيقة، حيث تدمج المنصة عشرات واجهات البرمجة (APIs) وتحلل العديد من العوامل لتحديد أفضل وسائل التنقل وربطها بخيارات السكن والنشاطات.

وتُركّز المنصة على تخصيص التجربة للمستخدمين، مثل تقديم اقتراحات مطاعم نباتية إذا أشار المستخدم لذلك. ويعتمد النموذج المستخدم على مزيج من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs) وتقنيات استنتاج مستوحاة من ورقة بحثية لـ DeepMind بعنوان AlphaGeometry.

وقد حصلت Airial على تمويل أولي بقيمة 3 ملايين دولار بقيادة Montage Ventures، وبمشاركة South Park Commons وPeak XV (سابقًا Sequoia India) ومستثمرين أفراد من شركات مثل ميتا وUiPath وDropbox. وقالت دافني تشي، الشريكة في Montage، إن البنية التقنية المتقدمة للفريق تمنحهم أفضلية في قطاع معقّد مليء بالخيارات والاحتمالات.

حالياً، تسجل المنصة عشرات الآلاف من الزوار شهريًا، وتُركّز على تنمية قاعدة المستخدمين أكثر من العوائد المالية. ومن بين الميزات الجديدة التي أُضيفت مؤخرًا: مشاركة الرحلات، تخطيط جماعي للسفر، إدراج خيارات النقل بالحافلات والسيارات، وميزات اجتماعية مثل استعراض وتعديل خطط سفر الأصدقاء.

وتعتزم Airial إطلاق تطبيقات خاصة بـ iOS وAndroid في الأشهر المقبلة، كما تخطط لتقديم خاصية بحث عمودي مخصصة للفنادق، النشاطات، وفيديوهات المؤثرين، في خطوة تعزز من تجربة المستخدم وتضع الأداة في قلب الجيل الجديد من أدوات السفر الذكية.