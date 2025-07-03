شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا قررت أبل تغيير مكان "لوجو التفاحة" على ظهر هاتف "ايفون 17" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أحدث التسريبات المرتبطة بتصميم هاتف آيفون 17، كشف المُسرب المعروف Majin Bu عبر حسابه على منصة X عن احتمال تغيير موقع شعار آبل في الجهة الخلفية للجهاز، فى خطوة غير مألوفة قد تكون مرتبطة بتحسين دعم تقنيّة MagSafe.

وقد نشر Majin Bu صورتين بتصميم تخيلي (Render) يُظهران خيارين لموقع الشعار: أحدهما في الموضع التقليدي الوسطي، والآخر في موضع أقرب إلى الأسفل، وكتب في تعليقه: “أين تفضل أن يكون شعار آبل؟”، ليُثير تفاعلاً واسعًا بين المستخدمين، إذ تجاوز عدد الإعجابات 31 ألفًا خلال ساعات.



MagSafe

ولم تتوقف التسريبات عند الشكل فقط، بل أضاف Majin Bu: “هذا هو بالضبط ما تعمل عليه الشركة التي أتعاون معها"، وفي إشارة غير مباشرة إلى أن هذا التعديل قيد التطوير حاليًا، وربما يكون قريبًا من التصميم النهائي المعتمد.

من جهته، أكد المُسرب التقني Sonny Dickson في منشور سابق أن آبل تنقل الشعار إلى الأسفل في طرازات iPhone 17، والسبب الأرجح هو محاذاة أفضل مع ملف الشحن اللاسلكي MagSafe، لتضمن تجربة شحن أكثر دقة وكفاءة، وخصوصًا مع ملحقات الطرف الثالث التي تعتمد على موقع الشعار لتحديد مكان مغناطيس MagSafe.

هذا التعديل البسيط ظاهريًا قد يعكس توجه آبل نحو تحسين تجربة الاستخدام دون تغيير جذري في التصميم الخارجي، كما أنه قد يُؤشر إلى دعم تقنيات جديدة في الشحن أو الإكسسوارات مستقبلاً.

حتى الآن، لم تؤكد آبل رسميًا أي تفاصيل عن تصميم iPhone 17، لكن تزامن التسريبات من مصادر موثوقة يشير إلى أن الشركة بالفعل تختبر تغييرًا في هوية التصميم الخلفي.

ويُتوقع أن يُعلن عن iPhone 17 في النصف الثاني من عام 2025، ليُحدد حينها ما إذا كانت هذه التسريبات ستتحول إلى حقيقة على أرض الواقع.