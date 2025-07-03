شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجة إيقافات خاطئة تثير غضب مستخدمى Meta Verified: الدعم الفنى "عديم الفائدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه شركة ميتا (Meta) عاصفة من الانتقادات بعد أن عبّر عدد متزايد من المستخدمين المشتركين في خدمة Meta Verified عن خيبة أملهم من الدعم الفني المدفوع، في ظل موجة من إيقاف الحسابات على فيسبوك وانستجرام، يُعتقد أنها تمت بالخطأ وربما نتيجة خلل في أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة لمراقبة المحتوى.

الخدمة التي أطلقتها ميتا في عام 2023 مقابل رسوم شهرية، وعدت بمنح المستخدمين والشركات دعمًا فوريًا ومباشرًا، إلى جانب الشارة الزرقاء ومزايا أخرى. لكن، مع استمرار عمليات الإيقاف المفاجئ لحسابات كثيرة، وجد المشتركون أنفسهم في مواجهة دعم فني وصفوه بـ”غير فعّال وعديم الفائدة”.



غضب المستخدمين من الخطأ

آلاف الحسابات متضررة… وميتا صامتة

حتى الآن، وقع أكثر من 25,500 مستخدم على عريضة تطالب ميتا بحل المشكلة، في حين يتبادل المستخدمون عبر منتديات مثل Reddit طرقًا بديلة لاستعادة حساباتهم. البعض منهم هدد باتخاذ إجراءات قانونية.

وقد أعرب عدد من المستخدمين عن استيائهم عبر منصات التواصل، مؤكدين أن الحسابات أوقفت دون ارتكاب أي مخالفات، وأن الدعم الفني يقدّم ردودًا جاهزة أو يغلق المحادثة دون نتيجة.

شهادات صادمة من المستخدمين

مانيا خورانا، إحدى مستخدمات انستجرام، قالت في تصريح لـTechCrunch:

“فتحت 5 أو 6 بلاغات من حسابي الموثق، وكان الدعم يتجاهلني ويغلق المحادثة. أمتلك الحساب منذ 2017 ولم أخرق أي إرشادات. كنت أستعد لإطلاق مشروعي الصغير عبر انستجرام للحصول على دخل، لكنني الآن عاجزة، لقد تأثرت حياتي المهنية تمامًا… هذا أمر مفجع.”

أما المستخدم نيكولاس ألفاريز فقال إنه تم تعطيل حسابه بتهمة “إنشاء حساب أثناء فترة تعليق” رغم أنه لم يُعلّق من قبل مطلقًا، وأضاف:

“اشتركت في Meta Verified عبر فيسبوك في 3 أبريل، والآن بعد ثلاثة أشهر ما زلت أتلقى ردودًا متكررة دون حل.”



محادثة مع دعم ميتا

لا توضيحات رسمية… وأصوات الغضب تتصاعد

حتى اللحظة، لم تؤكد ميتا ما إذا كانت المشكلة ناتجة عن خلل في الذكاء الاصطناعي أو برمجيات خبيثة، واكتفت بالإشارة في صفحة الدعم على إنستغرام إلى أن “بعض المستخدمين يواجهون مشكلات في الوصول إلى حساباتهم” دون تفاصيل.

ورغم حديث بعض المستخدمين عن استعادة حساباتهم بعد أسابيع أو شهور، إلا أن معظم المتضررين يشعرون بالخداع، خاصة بعد أن اشتركوا في خدمة مدفوعة للحصول على حماية وسرعة استجابة، لكنها لم تفِ بوعودها.

مدير الاتصالات في ميتا، آندي ستون، رفض التعليق على القضية أو تقديم تحديث رسمي، مما زاد من حالة الغموض والاستياء بين المستخدمين.

في النهاية…

تُعد هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمصداقية ميتا في تقديم خدمات مدفوعة، خاصة مع تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة المحتوى. وفي ظل صمت الشركة وعدم شفافيتها، يبقى السؤال مفتوحًا: هل ستنجح ميتا في استعادة ثقة المستخدمين، أم أن Meta Verified ستتحول إلى خدمة مدفوعة بلا مضمون؟



