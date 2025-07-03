شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: غضب بين عشاق الأنمى بسبب ترجمات Crunchyroll الرديئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه منصة Crunchyroll، المتخصصة في بث الأنمي خارج اليابان، عاصفة من الانتقادات بعد تداول أدلة قاطعة تؤكد استخدامها أدوات ذكاء اصطناعي مثل ChatGPT في ترجمة الحلقات الجديدة، وهو ما أدى إلى أخطاء كارثية في الترجمة أثارت سخرية وغضب المشاهدين حول العالم.

الحادثة الأبرز وقعت مع ترجمة الحلقة الأولى من مسلسل Necronomico and the Cosmic Horror Show، حين لاحظ أحد المستخدمين على منصة Bluesky أن الترجمة الألمانية للحلقة تحتوي على عبارة تبدأ بـ”قال ChatGPT…” وسط مشهد حاسم في العمل. وقد تحققت Engadget من الأمر وأكدت أن الترجمة بالفعل ناتجة عن الذكاء الاصطناعي.

ترجمات عبثية… وجودة لا تليق بخدمة مدفوعة

الترجمات التي قدمتها المنصة لم تقتصر على الألمانية فقط، بل اشتكى مستخدمون من ضعف الترجمة الإنجليزية أيضًا، حيث ظهرت الأخطاء النحوية، الترجمة الحرفية، وضعف السياق بشكل لافت.

وكتب المستخدم “Pixel” على Bluesky:

“هذا غير مقبول. كيف يُطلب منا دفع اشتراك مقابل خدمة لا تبالي بجودة ما تقدمه؟”

وقد تجاوز منشوره أكثر من 300 إعادة اقتباس وآلاف المشاركات، ما يُظهر حجم الغضب بين مجتمع عشاق الأنمي، الذين اتجه بعضهم إلى استخدام الترجمات المقرصنة (fansubs)، واصفين الترجمات الرسمية بأنها “غير قابلة للمشاهدة”.

سخرية من المفارقة… ومخاوف من انتشار الترجمة الآلية

المفارقة أن رئيس Crunchyroll، راهول بوريني، كان قد صرّح في بداية عام 2023 أن الشركة بدأت تجريب أدوات الترجمة بالذكاء الاصطناعي بهدف تقليص الفترة الزمنية بين صدور الأنمي في اليابان وبثه دوليًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تساعد في مكافحة القرصنة.

لكن الواقع الآن يبدو معاكسًا، إذ دفع تدنّي جودة الترجمة الرسمية العديد من المشاهدين إلى العودة للترجمات المقرصنة، والتي تعد أكثر دقة رغم عدم رسميتها.

ولم تصدر منصة Crunchyroll أي بيان رسمي حتى لحظة نشر هذا التقرير، رغم تزايد شكاوى المستخدمين وتداول لقطات من الترجمة السيئة عبر Reddit ومنصات التواصل الأخرى.

هل تُفرط Crunchyroll فى ثقة جمهورها؟

مع العلم أن اشتراك المنصة يبدأ من 8 دولارات شهريًا، يرى الكثير من المستخدمين أن ما تقدمه المنصة لا يرقى لمستوى الخدمة المدفوعة، خاصة بعد استحواذ شركة سوني عليها وتحولها إلى أكبر منصة أنمي خارج اليابان.

ويخشى عشاق الأنمي من أن تكون هذه الخطوة بداية لتوجه أوسع نحو الاعتماد الكلي على الترجمة الآلية دون رقابة بشرية، مما يهدد جودة المحتوى وفهم السياق الثقافي واللغوي الذي يُعد جوهرًا في أعمال الأنمي الياباني.