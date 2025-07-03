شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت أنهت مستقبل آلاف الموظفين بما يعادل سكان هذه الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت بعض من التقارير، أن مايكروسوفت تُسرّح 9000 موظف، أي ما يُقارب 4% من إجمالي قوتها العاملة العالمية البالغة 228 ألف موظف، وتأتي هذه الجولة الأخيرة من التخفيضات في أعقاب التسريح الجماعي الذي شهدته الشركة في مايو، والذي أدى إلى إلغاء حوالي 6000 وظيفة.



وفي السنوات القليلة الماضية، شهدت الشركة موجةً كبيرةً من تخفيضات القوى العاملة المرتبطة بتوجهها الحثيث نحو الذكاء الاصطناعي، وإذا جمعنا الأرقام، نجد أن مايكروسوفت سرّحت عددًا من الموظفين خلال السنوات الثلاث الماضية يفوق عدد سكان دولة جزرية بالقرب من نيوزيلندا.

وكانت البداية في يناير 2023، حيث بدأت الشركة عملية تسريح واسعة النطاق شملت 10,000 وظيفة، ومع عمليات تسريح إضافية أصغر حجمًا - 1,000 وظيفة في صيف 2024 (Azure) و650 وظيفة في أواخر 2024 (Xbox) - يرتفع إجمالي الوظائف المفقودة منذ عام 2023 إلى أكثر من 27,000 وظيفة.

وبالمقارنة، يُقدر عدد سكان دولة توفالو، وهي دولة جزرية تتألف من تسع جزر في المحيط الهادئ، بنحو 9,500 نسمة فقط في عام 2025، وبالتالي، يتجاوز عدد الوظائف التي قامت مايكروسوفت بتسريحها ضعفي ونصف عدد سكان توفالو الإجمالي.

أسباب موجات التسريح

تُشير الشركة إلى خطتها لتبسيط مستويات الإدارة الوسطى، وتقليص الوظائف الزائدة، وإعادة توزيع الموارد على استثماراتها الطموحة في الذكاء الاصطناعي، لا سيما في البنية التحتية السحابية ومراكز البيانات ونشر برامج Copilot.

وأكد الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا والمديرة المالية آمي هود على الحاجة إلى "مرونة تشغيلية وفرق عمل عالية الأداء" في الوقت الذي تُهيئ فيه عملاقة التكنولوجيا نفسها للنمو على المدى الطويل.

على الرغم من حجم التخفيضات، لا تزال التوقعات المالية قوية، حيث أعلنت مايكروسوفت عن إيرادات تقارب 70 مليار دولار أمريكي ودخل صافٍ بلغ 26 مليار دولار أمريكي في الربع الأخير، مدعومةً بنمو متوقع بنسبة 14% على أساس سنوي في Azure واشتراكات البرامج.



ولا تزال التكلفة البشرية باهظة، وقد شعرت فرق الهندسة والألعاب (كاندي كراش كينج، رافين سوفتوير)، والمبيعات والدعم والإدارة بتأثير فوري، حيث فُقد حوالي 15,000 وظيفة في عام 2025 وحده.



وعلى الرغم من أن مايكروسوفت توفر فرص إعادة التوزيع الداخلي، إلا أن العديد من الموظفين المتأثرين يواجهون مستقبلًا غامضًا في ظل التحول الجذري للشركة.

أرقام تكشف عن موجات تسريح الموظفين في مايكروسوفت

10 آلاف وظيفة مُلغاة في يناير 2023



6 آلاف وظيفة في مايو 2025

9 آلاف وظيفة في يوليو 2025، بالإضافة إلى 1650 وظيفة مُلغاة في منتصف 2024



أكثر من 27 ألف وظيفة إجمالية باختصار، فقد خفّضت مايكروسوفت وظائف في ثلاث سنوات أكثر من عدد الموظفين في توفالو، مما يُسلّط الضوء على البعد الإنساني الصارخ في سعيها للهيمنة على عالم الذكاء الاصطناعي.



