شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا الإصدار من Pixel سيحصل على تحديث مهم للبطارية فى 8 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

أوضحت جوجل، أن بعض مستخدمي Pixel 6a سيتلقون تحديثًا إلزاميًا هذا الشهر لإصلاح مشكلة في بطارية الهاتف في 8 يوليو، وللاستعداد للتحديث، مسحت جوجل جميع ملفات صور المصنع لهاتف Pixel 6a، حيث يحتاج Pixel 6a إلى تحديث للبطارية، لأنه بدون تحديث، هناك احتمال كبير أن ترتفع درجة حرارة الخلية في بعض الوحدات.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، كشفت جوجل الشهر الماضي، أن مجموعة فرعية فقط من وحدات Pixel 6a ستحتاج إلى التحديث، بسبب قلة سعة بطارية Pixel 6a، مع التقليل من أداء الشحن بعد 400 دورة شحن.

وعندما واجهت جوجل مشكلة مماثلة حيث تعطلت بطارية Pixel 4a مؤخرًا بمرور الوقت، عرضت الشركة على المستخدمين استبدال البطارية مجانًا، أو دفع 50 دولارًا، أو رمز خصم بقيمة 50 دولارًا من متجر جوجل لاستخدامه في سعر أي جهاز بديل متوفر على متجر جوجل الإلكتروني.

أطلقت جوجل على هذا البرنامج اسم "برنامج أداء بطارية Pixel 4a"، وكما فعلت مع Pixel 4a، يمكن الآن معرفة ما إذا كان جهاز Pixel 6a مؤهلاً لبرنامج أداء بطارية Pixel 6a، وما عليك سوى الضغط على هذا الرابط واتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

مع ذلك، سيتمكن مالكو طرازات Pixel 6a المتأثرة من الحصول على استبدال مجاني للبطارية، أو دفع نقدي، أو خصم على الأجهزة من متجر Google Play.

ستُعلمك جوجل ما إذا كان جهازك مؤهلاً كطراز "متأثر". كما ستتلقى الطرازات "المتأثرة" إشعارًا من جوجل عند إكمالها 375 دورة شحن.

مسحت جوجل جميع صور المصنع من صفحات الإصدار الثابت والتجريبي لهاتف Pixel 6a، كما تمت إزالة Pixel 6a من صفحة ملفات OTA، ولم يتبقَّ للهاتف سوى إشعار "قريبًا" على صفحة صور المصنع، يوضح أن تحديثًا خاصًا لبطارية هذا الطراز سيصدر قريبًا.

وفي الوقت المناسب، ابتداءً من 21 يوليو، ستُطلق جوجل خدمة استبدال البطاريات مباشرةً في الولايات المتحدة، وكندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وسنغافورة، واليابان، والهند، كما ستتوفر خدمة الإصلاح عبر البريد في الولايات المتحدة والهند.