تكنولوجيا: watchOS 26 يطلق تنبيهات لمستخدمي Apple Watch بشأن الاستهلاك المفرط للطاقة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ساعة Apple Watch Series 6 وغيرها من الطرازات الجديدة للحصول على أحد أكبر التحديثات في فصل الخريف القادم.

سيأتي نظام watchOS 26 ليس فقط بتصميم جديد تحت مسمى “Liquid Glass”، بل سيضيف أيضًا ميزات مبتكرة مثل “Workout Buddy”، وهو برنامج ذكاء اصطناعي مخصص للرياضيين، بالإضافة إلى إمكانية حذف الإشعارات عن طريق هز المعصم.

وفي هذا السياق، كشف موقع 9to5Mac عن ميزة جديدة في النسخة التجريبية من watchOS 26، حيث يكتشف النظام عندما يستهلك الجهاز طاقة أكثر من المعتاد، ليعرض بعدها تحذيرًا للمستخدمين.

يسمح هذا التنبيه للمستخدمين بتفعيل وضع توفير الطاقة (Low Power Mode) مباشرة، وهو الوضع الذي يطيل عمر البطارية بشكل كبير، لكنه يعطل بعض الميزات والأنشطة الخلفية مثل الكشف التلقائي عن التمارين الرياضية وشاشة العرض الدائمة.

يعتمد النظام على مقارنة بيانات تاريخية لمستويات البطارية المتبقية لتحديد ما إذا كان هناك استهلاك زائد للطاقة. على سبيل المثال، إذا بقيت نسبة البطارية حوالي 50% في الساعة الخامسة مساءً، بينما تكون النسبة المعتادة 70%، فسيظهر هذا التحذير.

يهدف هذا الإجراء إلى منع نفاد البطارية دون أن يلاحظ المستخدم أن الساعة تستهلك طاقة أكثر من المعتاد. وقد يحدث هذا أثناء تمارين طويلة أو عندما يكون نظام تحديد المواقع (GPS) نشطًا لفترات ممتدة.

ومع ذلك، وفقًا لما ورد في النسخة التجريبية الحالية، يؤدي نظام watchOS 26 إلى تقليل عمر البطارية بشكل عام، حتى على الطرازات الحديثة مثل Apple Watch Series 10.

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