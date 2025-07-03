شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. اليابان تُطلق مهمة فضائية إلى المريخ والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA) مركبة نوزومي الفضائية في مهمة إلى المريخ، ويعنى هذا الاسم "نوزومي" باليابانية "أمنية" أو "أمل"، وكان هذا أول مسبار ياباني يُرسل إلى كوكب آخر.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كان من المفترض أن تصل نوزومي إلى المريخ في أكتوبر 1999، لكن عطلًا كهربائيًا تسبب في توقفها في مدار شمسي دون وقود كافٍ للوصول في الموعد المحدد.

أعاد علماء المهمة بعد ذلك توجيه المركبة الفضائية لتصل إلى المريخ في ديسمبر 2003، إلا أن وهجًا شمسيًا قويًا ضرب المركبة عام 2002، مما أدى إلى إتلاف أنظمة الاتصالات والطاقة الخاصة بها.

عندما وصلت نوزومي أخيرًا إلى المريخ، لم يتمكن مركز التحكم من إرسالها إلى مدار المريخ، فألغوا المهمة تمامًا.