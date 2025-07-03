شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة المحلفين: على جوجل دفع مقابل استخدام البيانات الخلوية من مستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

أمرت هيئة محلفين فى كاليفورنيا شركة جوجل بدفع 314 مليون دولار أمريكى بتهمة سرقة بيانات هواتف مستخدمى أندرويد دون إذنهم أو حتى علمهم، وعقب محاكمة فى دعوى قضائية جماعية، قضت هيئة محلفين فى محكمة ولاية ضد جوجل.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، اشتكى المستهلكون من أن هواتفهم تُبرمج من جانب جوجل لإرسال بيانات إلى خوادم الشركة عند عدم اتصال مستخدمى أندرويد بشبكة واى فاي، وشعر المدعون وكأن جوجل تسرق موردًا كانوا يدفعون ثمنه.

واستُخدمت هذه البيانات لمساعدة جوجل فى إرسال إعلانات أكثر استهدافًا لمستخدمى أندرويد، وكذلك لتوسيع قدرات خرائط جوجل.

وكما هو متوقع، تُعارض جوجل الحكم وتعتزم الاستئناف، ورُفعت الدعوى فى الأصل عام 2019 فى محكمة سانتا كلارا العليا نيابةً عن سكان كاليفورنيا.

وستُعقد جلسة استماع فى محكمة اتحادية موازية فى أوائل عام 2026 لمستخدمى أندرويد على مستوى البلاد.

قال المدعون: "بينما كانت أجهزة أندرويد الخاصة بالمدعين فى حقائبهم وجيوبهم، وحتى أثناء نومهم، استولت تقنية أندرويد من جوجل على بيانات خلوية دفعها المدعون دون علمهم أو موافقتهم لإرسال جميع أنواع المعلومات إلى جوجل.

تحدث عمليات النقل "السلبية" للمعلومات هذه لأن جوجل برمجت نظام تشغيل أندرويد وتطبيقات جوجل لجعل الأجهزة المحمولة توفر كميات هائلة من المعلومات لجوجل، والتى تستخدم جوجل الكثير منها لتعزيز مصالحها التجارية، بما فى ذلك الإعلانات الرقمية الموجهة.

وأشارت الشكوى إلى أن المعلومات المرسلة عبر عمليات النقل السلبية على نظام iOS أقل لأن أجهزة iPhone تمنح المستخدمين تحكمًا أكبر فى هذا النوع من النشاط.