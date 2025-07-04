شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: موجة تسريح للموظفين بمتجر تيك توك الأمريكى.. ما السبب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير من بلومبرج، بأن متجر تيك توك الأمريكي لم يُحقق نجاحًا كبيرًا، وبناءا على ذلك أجرت تيك توك الجولة الثالثة من تسريحات فريق من الموظفين منذ أبريل، لكنها لم تُفصح عن عدد الوظائف المتأثرة.



وقد انطلق متجر تيك توك الأمريكي، وهو متجر التجزئة الإلكتروني التابع للشركة، قبل أقل من عامين، ويبيع مجموعة متنوعة من المنتجات، ويُقدّم عمولات لمنشئي المحتوى على مقاطع الفيديو التي تُحفّز المبيعات، وبينما لا يزال متجر تيك توك الأمريكي أسرع أعمال تيك توك نموًا، لا يزال مصير تيك توك في الولايات المتحدة غامضًا.



وقد واصل الرئيس ترامب تأجيل الموعد النهائي لشركة بايت دانس لبيع التطبيق لجهة أمريكية، عقب الحظر الرسمي لتيك توك ومع ذلك، أعلن ترامب نهاية هذا الأسبوع عن وجود مشترٍ محتمل للتطبيق، والذي يُشاع أنه يضم بعض الوجوه المألوفة في مجال رأس المال الاستثماري.



