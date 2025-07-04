شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فعل هذه الإعدادات فورًا لحماية حسابك على واتساب والان مع تفاصيل الخبر

فى العصر الرقمى الحالى، أصبحت حماية الحسابات الإلكترونية أكثر أهمية من أى وقت مضى، مع تزايد محاولات الاختراق التى تستهدف تطبيقات مثل "واتساب" من أجل الوصول إلى بيانات المستخدمين عن بعد واستغلالهم ماليًا، ومن هنا تأتى أهمية استخدام وسائل الحماية الإضافية مثل "المصادقة الثنائية" أو Two-Factor Authentication (2FA)، التى يمكنها منع القراصنة من اختراق حسابك.

ورغم أن "واتساب" يعد من أكثر تطبيقات التواصل استخدامًا حول العالم، فإن حسابات المستخدمين تظل عرضة للمخاطر فى بعض الأحيان، خاصةً عندما يكتفى البعض باستخدام كلمة مرور بسيطة، لذلك، تعتبر المصادقة الثنائية وسيلة فعالة لإضافة طبقة حماية إضافية، تضمن عدم تمكن أى شخص من الدخول إلى حسابك سوى أنت.

المصادقة الثنائية تعد من أسهل الطرق لتعزيز أمان "واتساب"، فهى تطلب رمزًا خاصًا إلى جانب كلمة المرور عند تسجيل الدخول، ما يصعّب على المخترقين تجاوز هذا الحاجز حتى لو تمكنوا من الحصول على كلمة السر.

المصادقة الثنائية، المعروفة اختصارًا بـ2FA، هى طبقة أمان إضافية يتم استخدامها فى الحسابات الإلكترونية. بدلًا من الاعتماد على كلمة المرور فقط، تُضيف هذه التقنية خطوة ثانية، مثل إرسال رمز تحقق إلى هاتفك المحمول، مما يجعل من الصعب على أى شخص الوصول إلى حسابك حتى إذا امتلك كلمة المرور.

وعند تفعيل هذه الميزة على "واتساب"، فإنك تضيف حماية قوية لتطبيقك، بحيث لا يتمكن أى شخص من الدخول إلى حسابك على جهاز جديد إلا إذا أدخل رمز الأمان الذى قمت بتحديده مسبقًا، وهذا يعنى أنه حتى لو سرق أحدهم كلمة المرور، فلن يتمكن من قراءة محادثاتك دون هذا الرمز الخاص.

ويتم تفعيل المصادقة الثنائية على "واتساب" بخطوات بسيطة عبر الدخول إلى إعدادات التطبيق، ثم اختيار قسم "الحساب"، ومنه الانتقال إلى "التحقق بخطوتين" أو "Two-Step Verification".

عندها، اضغط على "تفعيل"، ثم أدخل رمز PIN مكوّن من 6 أرقام يسهل عليك تذكره، ولزيادة الحماية يمكنك إدخال بريد إلكترونى احتياطى لاستعادة الحساب إذا نسيت الرمز، بمجرد الانتهاء اضغط على "تم"، وستكون المصادقة الثنائية قد فُعّلت بنجاح على حسابك فى "واتساب".