شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أفضل تطبيقات iPad لتعزيز الإنتاجية وتنظيم الحياة اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحوّلت أجهزة iPad من مجرد وسيلة لمشاهدة الفيديوهات وتصفّح الإنترنت إلى أداة متكاملة للإنتاجية تُستخدم فى الدراسة، والعمل، والتنظيم الشخصي.

ورغم أن الجهاز يأتى مع تطبيقات مدمجة مثل Notes وCalendar وReminders، إلا أن هناك مجموعة من التطبيقات الرائدة التى تُتيح للمستخدمين إدارة مهامهم اليومية بشكل أكثر فاعلية.

وفيما يلى أفضل تطبيقات iPad لتعزيز الإنتاجية وتسهيل الحياة، والمتوفرة على متجر App Store:

1. Goodnotes: لتدوين الملاحظات والرسم

تطبيق شهير لمحبى الكتابة اليدوية باستخدام Apple Pencil، يتيح الجمع بين النصوص المكتوبة والمطبوعة على نفس الصفحة، مع إمكانية إضافة صور، ملصقات، ورموز.



يمكن تصدير الدفاتر الرقمية كملفات PDF، وتسجيل الملاحظات الصوتية المتزامنة مع الكتابة، واستخدام الذكاء الاصطناعى لتلخيص المحتوى.



مجانى حتى 3 دفاتر

2. TickTick: لإدارة المهام والتذكيرات

بديل متقدم لتطبيق Reminders المدمج، يُستخدم لتتبع المهام الشخصية والمهنية، مع إمكانيات مثل التكرار، التصنيفات، الأولويات، والتذكيرات.



يدعم تقنية Pomodoro لزيادة التركيز، ويُتيح تحويل الرسائل الإلكترونية إلى مهام.

مجانى وخطة اشتراك

3. Forest: إنتاجية صديقة للبيئة

تطبيق يدمج بين الإنتاجية والبيئة من خلال “زرع شجرة رقمية” كلما ركزت على مهمة معينة. إذا خرجت من التطبيق، تموت الشجرة.



يُشجعك على الاستمرار عبر ربح عملات لزرع أشجار حقيقية بالشراكة مع منظمات عالمية.



بسعر 3.99 دولار للتحميل، مع عمليات شراء داخلية.

4. Notion: تنظيم شامل فى مكان واحد

منصة مرنة لتدوين الملاحظات، إدارة المهام، وتنظيم الجداول. يُمكن ربطه بتطبيقات أخرى مثل Slack وDropbox، ويحتوى على قوالب جاهزة لكل سيناريو.



يضم ميزة الذكاء الاصطناعى لاقتراح الأفكار وتحليل البيانات.



مجانى للأفراد

5. Crouton: للتخطيط الغذائى وتنظيم الوصفات

تطبيق مثالى لتخطيط الوجبات وتجميع الوصفات من الإنترنت أو الكتب الورقية.



يُنشئ قائمة مشتريات تلقائية ويحتوى على مؤقت داخلى للطهى ومشاركة الوصفات.

مجانى

6. Freedom: لحظر المشتتات والتركيز الكامل

يتيح لك حظر التطبيقات والمواقع المزعجة على جميع الأجهزة لفترة محددة، مع توفير أصوات بيئية (مثل مقهى أو طيور) لمساعدتك على التركيز.



الاشتراك: 3.99 دولار شهريًا.

7. Notability: للطلاب والمحترفين

يُوفر أدوات لتدوين الملاحظات بخط اليد، تسجيل المحاضرات، الرسم، وإنشاء اختبارات مخصصة.



يدعم الذكاء الاصطناعى لتلخيص الملاحظات والتعرف على النصوص المكتوبة يدويًا.



مجانى

8. Todoist: لإدارة المهام اليومية بذكاء

يسمح بإنشاء مهام باستخدام اللغة الطبيعية، ويُصنف المهام حسب اليوم أو التواريخ القادمة، مع دعم للتكامل مع Gmail وOutlook وSlack.



يُزامن المهام بين iPad وiPhone وApple Watch.

بفضل هذه التطبيقات، يمكن لمستخدمى iPad تحويل أجهزتهم إلى مكاتب متنقلة أو دفاتر ذكية تتيح إدارة الوقت والمهام بسهولة وفعالية، ومع تعدد الخيارات المجانية والمدفوعة، بات بإمكان الجميع اختيار ما يُناسب احتياجاتهم الشخصية أو المهنية.