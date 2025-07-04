شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطة أبل لتطوير جهاز يجمع بين iPhone وMacBook والان مع تفاصيل الخبر

تدرس أبل تصنيع جهاز MacBook مزود بشريحة iPhone داخلية، إذا جمعت الشركة بين الأمرين، فقد نشهد قريبًا جهاز MacBook يتفوق في المبيعات حتى على MacBook Air وPro.

وفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تميز جهاز ماك بوك بالقوة عندما طرحت آبل شرائح سلسلة M، حيث كانت هذه الشرائح، مقارنةً بمعالجات إنتل المستخدمة سابقاً، أفضل بكثير، وازداد عمر بطارية ماك بوك بشكل كبير عن السابق، وتوقف عن ارتفاع درجة حرارته، وأصبح كل شيء يعمل بشكل أسرع بكثير، لكن مع ذلك لا يزال لدى ماك بوك مشكلة: إنه باهظ الثمن بالنسبة للكثيرين، حتى طرازات Air أغلى بكثير من أجهزة الكمبيوتر المحمولة متوسطة السعر التي تعمل بنظام Windows، فهيكلها المصنوع من الألومنيوم، وشاشتها الرائعة ومكبرات الصوت، وشريحة M-series الداخلية، كلها عوامل ترفع سعرها.



يُشير محلل أبل الشهير مينج تشي كو إلى أن طراز MacBook الجديد سيحتوي على الأرجح على شاشة مقاس 13 بوصة، وشريحة A18 Pro، وخيارات الألوان التالية:

• فضي

• أزرق

• وردي

• أصفر

كما أن اختيار حجم الشاشة الأصغر لجهاز MacBook Air يقلل من تكاليف التصنيع، وستكون شريحة A18 Pro أقل تكلفةً للاستخدام أيضًا، لأنه بحلول ذلك الوقت ستكون سلسلة A19 أو حتى A20 قد صدرت، وتشير خيارات الألوان الزاهية إلى أن هذا الجهاز قد يُسوّق للطلاب، وقد يأتي بهيكل بلاستيكي أرخص.

وإذا كان لا يزال قادرًا على توفير تجربة أبل المثالية، فلا داعي للقلق بشأن الهيكل البلاستيكي أو شاشة ذات دقة أقل، وستواجه أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام Windows منافسة حقيقية من macOS في الفئات السعرية المنخفضة