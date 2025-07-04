شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض مبيعات الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الأجنبية فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت مبيعات الهواتف المحمولة ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين، بما في ذلك هواتف شركة "أبل" بنسبة 9.7 % على أساس سنوي في مايو الماضي.

وذكرت بيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT) أن شحنات مايو من الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في الصين انخفضت إلى 4.54 مليون هاتف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وباعتبارها أكبر صانع للهواتف المحمولة الأجنبية في سوق الهواتف الذكية في الصين، يلعب أداء "أبل" دورًا مهمًا في البيانات الإجمالية لمبيعات الهواتف ذات العلامات التجارية الأجنبية في البلاد.

وواجهت "أبل" منافسة متزايدة من المنافسين المحليين وخفضت الأسعار للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وقدمت منصات التجارة الإلكترونية الصينية خصومات تصل إلى 2530 يوان (351 دولارًا) على أحدث طرازات iPhone 16 من "أبل" في مايو الماضي.

وأظهرت البيانات أن شحنات الهواتف داخل الصين انخفضت بنسبة 21.8% على أساس سنوي؛ لتصل إلى 23.72 مليون هاتف لهذا الشهر.