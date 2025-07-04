شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستعد لإطلاق آيفون 17 بروماكس مع أكبر زيادة فى سعة البطارية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد آبل لتعزيز كبير في سعة البطارية مع هاتفها الرائد للعام المقبل، ووفقًا لتسريب جديد قد يتجاوز آيفون 17 برو ماكس أخيرًا حاجز الـ 5000 مللى أمبير/ساعة، وهو إنجاز يُمثل نقلة نوعية في تكنولوجيا بطاريات آبل.

وفقا للمُسرب، أفاد موقع Instant Digital على Weibo أن من المتوقع أن يشهد هاتف iPhone 17 Pro Max أكبر زيادة في سعة البطارية، ورغم أننا شهدنا تحسنًا طفيفًا في عمر البطارية على مر السنين، إلا أن هذه الزيادة إن صحت، ستُمثل واحدة من أكبر الزيادات حتى الآن في سلسلة Pro Max.

ولتوضيح الأمر، يحمل هاتف iPhone 16 Pro Max الحالي بطارية بسعة 4,676 مللي أمبير/ساعة، بينما يأتي سابقه، iPhone 15 Pro Max، بسعة 4,422 مللي أمبير/ساعة ، وستكون سعة البطارية التي تصل إلى 5,000 مللي أمبير/ساعة أكبر بطارية مُدمجة في هاتف iPhone على الإطلاق.

هذا ليس مجرد ترقية رقمية، بالنسبة للمستخدمين اليوميين، قد تُتيح هذه السعة الإضافية حريةً حقيقية: تحذيرات أقل لانخفاض البطارية، ووقتًا أطول لالتقاط الصور، وتصفحًا لا ينتهي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومشاهدات أطول على نتفليكس، وجلسات لعب ممتدة، كل ذلك دون الحاجة للبحث عن كابل شحن قبل النوم.

بالطبع ، حجم البطارية الخام ليس المقياس الوحيد المهم، لطالما اعتمدت Apple بشكل كبير على شرائح A-series وتحسينات نظام iOS لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ، قد يوفر الجمع بين بطارية أقوى وشريحة Apple المتوقعة من الجيل التالي، والتي يُرجح أن تكون A19 Bionic، مستوىً مثاليًا من القوة والمتانة.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن البطاريات الأكبر حجمًا غالبًا ما تكون مقترنة بالأجهزة الأكبر حجمًا ، يُعدّ جهاز Pro Max، المعروف بشاشته الكبيرة، المرشح الأمثل لمثل هذه الترقية ، وتتيح هذه المساحة الإضافية لهيكل الجهاز لمهندسي Apple مجالًا أوسع لتركيب خلية أكبر حجمًا، وهو أمر غالبًا ما تفتقده طُرز الأجهزة القياسية وحتى طرازات Pro.

ولطالما كان عمر البطارية من النقاط العالقة القليلة لمستخدمي iPhone، خاصةً عند مقارنتها ببعض منافسي Android الذين تجاوزت سعتهم 5000 مللي أمبير/ساعة قبل سنوات، اتبعت Apple نهجًا أكثر تحفظًا، مُركزةً على الموازنة بين الأجهزة والبرامج بدلًا من السعي وراء أرقام مبيعات ضخمة، ولكن مع تزايد توقعات المستخدمين وازدياد حدة المنافسة، يبدو أن Apple قد أصبحت أخيرًا مستعدة لزيادة سعة البطارية عند الحاجة.

بطبيعة الحال، إلى أن تتولى آبل زمام الأمور وتُعلن عن الأمر رسميًا، يجب اعتبار هذا مجرد إشاعة وإن كانت تحظى باهتمام كبير.

ومع ذلك، تُعدّ فكرة آيفون 17 برو ماكس قوي البطارية مثيرة للاهتمام ، لذا، سواء كنتَ من مُستخدمي الهواتف الذكية المُتحمسين لشاشتك أو شخصًا يبحث ببساطة عن وسيلة للانتقال من الإفطار إلى النوم بشحنة واحدة، فقد يكون عام 2026 هو العام الذي تُلبّي فيه آبل دعواتك أخيرًا.