شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى انهارده 4 يوليو.. هبوط المسبار الفضائى «باث فايندر» على سطح كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

هبط المسبار الفضائي "باث فايندر" فى مثل هذا اليوم في 4 يوليو 1997 على سطح المريخ، حاملاً معه المركبة الجوالة "سوجورنر"، وكانت هذه أول مهمة ناجحة لهبوط مركبة فضائية على سطح المريخ وإجراء استكشاف لسطحه بواسطة مركبة جوالة.

وفيما يلى نقاط بملخص الحدث:

1 الحدث:

هبوط المسبار الفضائي "باث فايندر" على المريخ.

2 التاريخ:

4 يوليو 1997.

3 المهمة:

استكشاف سطح المريخ بواسطة مركبة جوالة (سوجورنر).

4 الأهمية:

أول هبوط ناجح لمركبة فضائية على المريخ مع مركبة جوالة.

وفى تفاصيل للمهمة باث فايندر" هبط في منطقة "أريس فاليس" على المريخ ، المركبة الجوالة "سوجورنر" هي أول مركبة جوالة تعمل على سطح كوكب غير الأرض ، وتم جمع بيانات عن الغلاف الجوي للمريخ، ومناخه، وتكوين الصخور والتربة ، وتم إرسال أكثر من 16000 صورة من "باث فايندر" و 550 صورة من "سوجورنر" إلى الأرض، وأظهرت البيانات أن المريخ كان أكثر دفئًا ورطوبة في الماضي، مع وجود مياه سائلة وغلاف جوى أكثر كثافة.