شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: براءة اختراع جديدة تكشف عن استمرار العمل على آيباد القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

ظهر طلب براءة اختراع جديد بعنوان "جهاز إلكتروني بهياكل عرض مرنة"، يُشير مجددًا إلى اهتمام آبل الراسخ بتكنولوجيا الشاشات القابلة للطى فى أيباد، وعلى عكس تصميمات الطي القائمة على المفصلات التي نراها في هواتف Galaxy Z Flips أو Pixel Folds الحالية، فإنّ رؤية آبل للشاشة المرنة تتمحور حول آلية دحرجة تُمدد الشاشة كاللفافة، ثم تُسحبها عند عدم الحاجة إليها.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone Arena"، هذه ليست فكرة جديدة على آبل، ففي الواقع، هذه هي المرة السادسة التي تُقدّم فيها الشركة هذا المفهوم تحديدًا، حيث يعود تاريخ الفكرة الأصلية إلى عام 2017.



وقد حدّث فريق آبل هذا المفهوم مرارًا وتكرارًا على مر السنين، مُحسّنًا التحديات الهندسية المتعلقة بالمتانة، والاكتناز، وصلابة الشاشة.



وفقًا لبراءة الاختراع، تتصوّر آبل شاشةً مُحاطة بهيكل صلب، ولكن قابلة للامتداد للخارج بمساعدة بكرات.



بخلاف لفافة الرق القديمة، ستبقى الشاشة مشدودة وقابلة للاستخدام في جميع مراحل التصميم، بفضل "بكرات النشر" و"عناصر الدعم ثنائية الثبات المطولة" التي تُبقيها ثابتة عند سحبها.



ومن المثير للاهتمام، أن الشاشة لا تزال قادرة على عرض المعلومات حتى عند لفها جزئيًا أو كليًا، بفضل نوافذ الغلاف الشفافة التي تعمل كشاشات مصغرة دائمة التشغيل.



تشير إحدى الأفكار الواردة في الطلب إلى أن تصميم البكرة قد يسمح بعوامل شكل متعددة: الهواتف، والأجهزة اللوحية، وحتى النظارات، والقلادات، أو الساعات الذكية.



ومع تحسن شاشات OLED المرنة وآلية البكرة من آبل، قد يكون جهاز iPad أو iPhone القابل للطى هو الحل الأمثل للأجهزة المدمجة التي لا تزال توفر شاشات كبيرة.



