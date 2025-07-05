شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 26 يحتوى على ميزة سرية قد تؤدى إلى تجميد مقاطع الفيديو بـ FaceTime والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت أبل، خلال العرض الأول لنظام iOS 26 في مؤتمر WWDC 25، عن العديد من التغييرات المهمة في تطبيقات رئيسية مثل Safari وMessages، لكنها بالكاد ذكرت العديد من تحديثات جودة الحياة، ومن التحديثات التي لم تكن جزءًا من الكلمة الرئيسية لشركة أبل هي قدرة FaceTime الجديدة على تجميد الصوت والفيديو في المكالمة إذا بدأ أحدهم بخلع ملابسه.

كانت هذه الميزة مخصصة في البداية كجزء من أدوات حماية الأطفال من أبل، وقد تم اكتشافها في الإصدار التجريبي للمطورين من iOS 26 بواسطة المسرب الشهير iDeviceHelp على X.

إلى جانب إعلان iOS 26، شاركت أبل معلومات حول العديد من الأدوات الجديدة والميزات المحدثة المصممة لمساعدة الآباء على حماية أطفالهم على الإنترنت.

كانت ميزة "أمان الاتصالات" إحدى الميزات المُحدثة، والتي تشمل اكتشاف العُري في مكالمات فيديو FaceTime والألبومات المُشاركة في الصور، ومن المفترض أن تكون هذه الميزة مُفعّلة فقط لحسابات الأطفال.

ومع ذلك، يبدو أن ميزة مُشابهة مُفعلة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي للمطورين من نظام التشغيل iOS 26.

عندما يكتشف FaceTime عُريًا أثناء مكالمة فيديو، يُجمّد الصوت والفيديو للمكالمة ويُظهر شاشة التحذير التالية: "لحسن الحظ، هناك خيار لاستئناف الفيديو والصوت بزر واحد أو إنهاء المكالمة، لا توجد معلومات حول ظروف اكتشاف هذه الميزة."

ماذا عن خصوصيتك؟

بطبيعة الحال، قد تُثير ميزة اكتشاف العُري أثناء مكالمة الفيديو بعض المخاوف بشأن الخصوصية لدى المستخدمين، ومع ذلك، لدى أبل شرح وافٍ لكيفية عمل ميزات "أمان الاتصالات" الحالية:

"لا تعرف أب أي شيء عن مكالماتك لأن عملية المراقبة بأكملها تتم على الجهاز، وفي رأيي، هذا النوع من الميزات يستحق اهتمامًا أكبر بكثير مما هو عليه حاليًا، ربما تكون هذه هي الطريقة الأفضل للاستفادة من قوة معالجة iPhone وتطبيق مفيد للتعلم الآلي على الجهاز."