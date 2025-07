شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تمنع تتبع التطبيقات لك على هاتفك الآيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

أصبحت حماية الخصوصية الرقمية من أهم القضايا التي تشغل مستخدمي الهواتف الذكية، خاصة في ظل الانتشار الواسع لتطبيقات تجمع بيانات المستخدمين دون علمهم أو بموافقة مبهمة، مستخدمو آيفون لديهم ميزة قوية تساعدهم على التحكم في تتبع التطبيقات لنشاطهم عبر الإنترنت، وفيما يلى نشرح خطوة بخطوة كيف تمنع التطبيقات من تتبعك على هاتفك الآيفون.

1. ميزة “شفافية تتبع التطبيقات” (App Tracking Transparency)

بدءًا من iOS 14.5، أضافت آبل ميزة "شفافية تتبع التطبيقات" التي تتيح للمستخدمين اختيار ما إذا كانوا يسمحون للتطبيقات بتتبعهم عبر التطبيقات والمواقع الأخرى أم لا.

خطوات تفعيل الميزة:

- افتح "الإعدادات" (Settings)

- انتقل إلى "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security)

- اختر "تتبع" (Tracking)

- عطّل خيار "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" (Allow Apps to Request to Track)

بذلك، يتم منع جميع التطبيقات من طلب تتبعك، وسيتم رفض الطلبات تلقائيًا.

2. مراجعة إعدادات التطبيقات المثبتة

إذا كنت قد سمحت سابقًا لبعض التطبيقات بالتتبع، يمكنك مراجعة ذلك يدويًا:

- من نفس صفحة "تتبع" في الإعدادات، سترى قائمة بالتطبيقات التي طلبت إذن التتبع.

- قم بتعطيل التتبع يدويًا لأي تطبيق لا ترغب أن يتابع نشاطك.

3. تعطيل الإعلانات المخصصة

حتى مع تعطيل التتبع، يمكن لبعض الإعلانات أن تعتمد على نشاطك داخل الجهاز.

لتعطيل الإعلانات المخصصة:

- انتقل إلى "الإعدادات"

- ثم "الخصوصية والأمان"

- اختر "Apple Advertising"

- وقم بإيقاف خيار "الإعلانات المخصصة" (Personalized Ads)

4. استخدم متصفحًا يدعم الخصوصية

سفاري على iOS يحتوي على ميزات لحظر أدوات التتبع.

يمكنك تفعيل "منع التتبع بين المواقع" من إعدادات سفاري:

- الإعدادات > Safari > قم بتفعيل "منع التتبع بين المواقع" (Prevent Cross-Site Tracking)

كما يمكن استخدام متصفحات مثل Brave أو Firefox Focus، والتي تقدم حماية إضافية ضد التتبع.

5. استخدم خدمة VPN موثوقة

شبكات الـVPN تخفي عنوان IP الخاص بك وتقلل من قدرة التطبيقات والمواقع على تتبعك، لكن احرص على اختيار خدمة VPN موثوقة ومعروفة بسياسات صارمة لحماية الخصوصية.